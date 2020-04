Factoring, con garanzie per 5 miliardi effetto leva per 80 L'associazione che riunisce gli operatori del factoring mette sul tavolo una proposta che punta a rimettere in moto la macchina dei pagamenti del sistema delle imprese in difficoltà per l'emergenza sanitaria. di Luca Davi

Una dote di 5 miliardi di fondi pubblici che può movimentare flussi fino a 80 miliardi di euro. A evidenziare i benefici del potenziale effetto leva relativo al meccanismo di garanzia delle cessioni di credito è Assifact.

L'associazione che riunisce gli operatori del factoring mette sul tavolo una proposta che punta a rimettere in moto la macchina dei pagamenti del sistema delle imprese in difficoltà per l'emergenza sanitaria. Ed evidenzia l'importanza di adottare uno strumento, peraltro già sperimentato in altri Paesi Ue, tra i finanziamenti previsti dai Decreti emergenziali in uscita.

“Attraverso il ricorso ad un fondo di garanzia per la cessione di crediti, e nell'ambito di un plafond specifico con appropriati meccanismi di funzionamento, lo Stato può intervenire garantendo l'importo in conto capitale dei debiti commerciali delle imprese ceduti a banche e intermediari finanziari come le società di factoring, riducendo tempi e costi e liberando così ulteriore capacità di credito per le imprese”, spiega l'associazione in una nota.



La proposta prevede la concessione alle imprese debitrici di una dilazione di pagamento dei propri debiti commerciali non inferiore a 6 mesi, estendendo così i benefici della garanzia sia al debitore che al cedente.

“Il factoring – sottolinea Alessandro Carretta, segretario generale di Assifact e professore di Economia degli intermediari finanziari all'Università di Roma Tor Vergata - ha sempre svolto una funzione di supporto alla liquidità delle imprese. Rappresenta lo strumento ideale per la gestione e il finanziamento del capitale circolante e la pianificazione temporale dei flussi di cassa in entrata e in uscita, anche nei momenti di crisi economica”.

“Il lockdown conseguente all'emergenza sanitaria – aggiunge il segretario generale di Assifact - causa drastici cali dei fatturati, minori flussi di cassa e conseguenti tensioni finanziarie improvvise. Molte imprese rischiano di non poter adempiere alle proprie obbligazioni di pagamento commerciali o finanziarie. L'impennata delle insolvenze potrebbe provocare un blackout produttivo generalizzato”.



Il Governo italiano come noto ha già introdotto una moratoria che per le microimprese e le Pmi estende di oltre 180 giorni ogni scadenza legata ad obblighi di pagamento. Assifact ritiene tali misure “un primo passo importante per il sostegno della liquidità delle imprese nell'emergenza”. Ma secondo l'associazione si rendono ora necessarie “altre misure, nella direzione del coinvolgimento delle grandi imprese e della fornitura al mondo produttivo di ‘nuova' liquidità, non più quindi il solo mantenimento delle linee di credito esistenti”. Ciò può avvenire, secondo Assifact, “coinvolgendo direttamente il capitale circolante, vero motore della gestione corrente”. E in questo senso “il ricorso al factoring in tutte le sue forme, supportato da una garanzia statale, rappresenta un'efficace e immediata soluzione”.



Nel corso dei primi due mesi dell'anno l'industria del factoring ha fatto registrare numeri in crescita, con un volume d'affari di 33,8 miliardi a fine febbraio e un incremento dell'1,18% rispetto allo stesso periodo del 2019, chiuso al 31 dicembre con 255,5 miliardi di volume d'affari (+ 6,44% sul 2018). Le prime indicazioni relative al mese di marzo 2020 “mostrano un mercato stabile con una sostanziale tenuta dei volumi dei crediti acquistati”.