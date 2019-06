Faema sbarca a New York con Art & Caffeine di Ri.Ba.

1' di lettura

NEW YORK – Faema sbarca a New York, al Village nel Lower East Side, con il primo pop up store Art & Caffeine che resterà aperto tutto il mese di giugno per degustazioni e presentazioni per gli amanti del caffè italiano.

Dopo l'inaugurazione del flagship store di Milano, avvenuta lo scorso ottobre, il brand del Gruppo Cimbali porta nella Grande Mela la sua esperienza per promuovere la cultura del caffè, dalle tradizioni artigianali alle nuove tendenze. Fino al 29 giugno per tutti i visitatori, la possibilità di degustare un menù speciale di 16 proposte di roaster internazionali preparate con diversi metodi di estrazione, dall'espresso al “flash brew”, dal Chemex al V60, oltre a una bevanda d'autore per ogni settimana di apertura sempre a base di caffè. Il tutto con un'attenzione particolare al sociale: il ricavato sarà devoluto a Coffee Kids, un'organizzazione no-profit che aiuta i giovani coltivatori di caffè a creare un'attività economica e una fonte di reddito sostenibile.

Le degustazioni e le dimostrazioni vedranno come protagonista la Faema E71E, iconica macchina firmata Giugiaro Design e progettata per esaltare la manualità e l'esperienza del barista nella preparazione di caffè espresso e bevande a base di latte. L'allestimento del pop up store “Art & Caffeine” di New York, è a cura della designer e artista americana Mika Cali. L'arredo è firmato Magis, con l'Officina Collection, secondo uno stile spiccatamente industriale, semplice e minimalista. Lo spazio è aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 16:00.