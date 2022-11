“Fair use” applicata: se Warhol vs Goldsmith rimodella il copyright

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con il volgere di ottobre si chiude un mese elettrizzante per il mondo dell'arte. Tra Larry Gagosian che smentisce le voci su una possibile acquisizione delle gallerie da parte del gruppo del lusso LVMH lasciando comunque il sospetto sul futuro del brand; varie performance improvvisate davanti ai capolavori dell'arte europea, diventati il bersaglio degli attivisti contro il cambiamento climatico e lo scontro tra Jean Paul Gaultier e gli Uffizi per la riproduzione della Venere… non ci siamo di certo annoiati! A rendere ottobre ancora più interessante è stata l'udienza davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti per il caso che vede scontrarsi la Fondazione Andy Warhol e l'artista Lynn Goldsmith sulla definizione dell'uso consentito delle opere d'arte.

L'antefatto

Il 12 ottobre 2022, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha tenuto l'udienza orale per il caso Warhol Foundation vs Goldsmith che riguarda i diritti d'autore per la fotografia dell'artista Lynn Goldsmith scattata all'icona pop Prince nel 1981. La foto è stata poi utilizzata, dietro licenza, per un articolo su un numero di «Vanity Fair» del 1984 dedicato all'artista pop. «Vanity Fair» aveva chiesto a Warhol di utilizzare la foto per creare un'illustrazione di Prince per accompagnare lo stesso articolo. Dopodiché Warhol avrebbe utilizzato lo scatto di Goldsmith come base per lavori aggiuntivi creando 16 opere, sulle quali, dal 1987, la Andy Warhol Foundation for the Visual Arts (“Fondazione”) possiede i diritti di proprietà intellettuale. Dopo la morte di Prince avvenuta nel 2016, la Fondazione ha concesso in licenza “Orange Prince” di Warhol a «Vanity Fair». Solo a quel punto Lynn Goldsmith è venuta a conoscenza dell'esistenza di una serie di Warhol su Prince basata sul suo scatto. Nel 2017, dopo trattative infruttuose, la Fondazione ha citato in giudizio la Goldsmith, chiedendo che venisse dichiarato che Warhol non aveva violato nessun copyright con il suo lavoro. La Goldsmith, invece, si era opposta con domanda riconvenzionale per far valere la violazione del suo copyright.

La causa legale

Nel 2019, tramite rito abbreviato (“summary judgment”), il Giudice Distrettuale Federale degli Stati Uniti, John G. Koeltl, ha deciso a favore della Fondazione ritenendo che i lavori di Warhol fossero coperti dalla difesa del fair use (Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. v. Goldsmith, 382 F. Supp. 3d 312 (S.D.N.Y. 2019). Contro il giudizio del Secondo Distretto era ricorsa Goldsmith, ottenendo un ribaltamento della decisione del primo grado: la Corte d'Appello del Secondo Circuito ha, infatti, annullato la sentenza nel marzo 2021 (Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. v. Goldsmith, n. 19-2420-CV, 2021 WL 1148826 (2d Cir. 26 marzo 2021). La Fondazione ha quindi proposto ricorso davanti alla Corte Suprema. Il Governo Federale (Department of Justice, “DOJ”) è intervenuto nel contenzioso presentando un amicus curiae, una memoria ancillare che supporta, in parte, la posizione di Goldsmith.

Il test per il “fair use”

Negli Stati Uniti il copyright è limitato dalla dottrina (difensiva) del cosiddetto “fair use” che è un'eccezione alla regola. Nello specifico, alcuni “usi” del materiale posto sotto copyright, quindi di norma protetti, fatti per commentare, criticare, educare, per riportare news o per la ricerca sono consentiti perché ritenuti “fair”, quindi giusti (Sezione 107 del Copyright Act). La giurisprudenza ha via via elaborato un test per determinare se un uso rientra sotto l'ombrello del “fair use”, si tratta di un test a quattro punti. Il primo fattore ad essere analizzato è il carattere dell'uso che si fa del materiale protetto; le Corti tendono a favorire “usi trasformativi”. Il secondo fattore riguarda la natura del materiale protetto (non pubblicato, pubblicato, corrispondenza privata, manoscritto, ecc.). Il terzo è un fattore quantitativo e prende in considerazione la quantità utilizzata del bene protetto e la sostanza. Infine, il quarto fattore è l'impatto sul mercato derivato dall'uso del lavoro protetto. Nella fattispecie, si indaga se chi ha fatto uso del materiale protetto avrebbe potuto chiederne licenza e questa possibilità rema contro l'applicazione della difesa del “fair use”.

L'uso preso in considerazione dalla Corte

La Corte Suprema ha dapprima voluto chiarire quale dei due usi contesi avrebbe rappresentato l'oggetto della lite: se l'uso fatto da Warhol al momento della creazione dei suoi lavori nel 1984 o quello fatto dalla Fondazione che ha licenziato uno di quei lavori a «Vanity Fair» nel 2016. L'udienza si è incentrata prevalentemente sul secondo uso, cioè sull'uso per l’articolo di «Vanity Fair» del 2016. Si tratta infatti di un “uso” che ha necessariamente posto l'opera di Warhol e quella della Goldsmith in competizione, poiché «Vanity Fair» avrebbe potuto scegliere tra molte altre immagini dell'artista, tra cui quelle di Goldsmith. L'uso della riproduzione di un'opera d'arte e di una fotografia in una rivista ha uno scopo, un motivo commerciale identico. Per i legali della Fondazione (Roman Martinez di Latham & Watkins) la richiesta della Fondazione è eccessiva, infatti, sembrerebbe che l'ingiunzione per impedire “la riproduzione, la messa in mostra anche nei musei, la vendita o la concessione di licenza” non riguardi soltanto l'opera licenziata a «Vanity Fair» ma tutte le 16 opere di Warhol ritraenti la pop star. Dal canto suo, l’avvocato di Goldsmith, Lisa Blatt di Williams & Connolly, ha cercato di rassicurare la Corte sul fatto che il caso non rappresenta un rischio per la Fondazione perché quando le opere entrano in un museo o in una collezione queste non competerebbero più con la fotografia della Goldsmith e in quel momento sarebbero protette dal “fair use”. La difesa della Goldsmith ha ulteriormente affermato di aver rinunciato ad ogni rimedio esperibile per quanto riguarda l'esposizione nei musei, il possesso e la vendita delle 16 opere, il pomo della discordia resterebbe unicamente la licenza per la riproduzione a scopo commerciale delle opere, cioè non soltanto la licenza commerciale del 2016 a «Vanity Fair», ma anche “altre licenze editoriali commerciali simili, quindi per l’utilizzo di riviste”. Nello specifico, secondo l'avvocato della fotografa, la stessa opera d’arte derivata può essere oggetto di un “uso” corretto in alcune applicazioni ma non in altre e, in tal caso, i tribunali dovrebbero analizzare lo “scopo” originale al momento della creazione (es. critica alla società) rispetto a uno “scopo” successivo associato con una particolare opportunità di licenza (es. immagine identificativa dell'artista, sostituibile da una fotografia).