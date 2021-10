Fairphone, lo smartphone modulare è ancora più amico dell’ambiente

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si può essere etici nella costruzione di un telefonino? La risposta è affermativa e non serve scomodare il marketing di Apple o dei grandi brand per sentirselo dire. Fairphone, piccolo produttore nato nel 2013 nei Paesi Bassi, fa della sostenibilità il suo credo e anche per il suo ultimo nato – il Fairphone 4, in vendita online a partire da 579 euro e in consegna dal 25 ottobre – ha puntato in modo deciso su materiali di riciclo e provenienti da fonti responsabili e aree prive di conflitti e sui concetti di modularità e di riparabilità. Basta armarsi di un apposito cacciavite per smontare ed eventualmente sostituire a basso costo (si parte da 20 euro a salire) i moduli che lo compongono, fra cui il display, le fotocamere, gli altoparlanti, la batteria e la cover in policarbonato.

Come è fatto?

Per il microprocessore (il system on chip Snapdragon 750G), le memorie e il lettore di impronte digitali integrato nel pulsante di accensione, invece, occorre raccomandarsi alla loro affidabilità e sfruttare la garanzia del prodotto, estesa a cinque anni. Cos'altro si può dire di questo apparecchio smart sui generis? Tanto. Rispetto alle precedenti generazioni, tanto per cominciare, si presenta con un design più snello e con una carta di identità tecnica completamente rinnovata, con tanto di modulo integrato per le reti mobili 5G e doppia Sim (una nano fisica e una virtuale) in opzione. L'assenza dell'ingresso jack da 3,5 mm, che comporta l'obbligo di usare cuffie e auricolari Bluetooth quando non si vuole il vivavoce, non sembra oggettivamente una scelta a favore dell'ambiente, vista la necessità della ricarica, ma tant'è.

Quale è la missione?

La missione di realizzare smartphone che durano nel tempo non viene in ogni caso meno, cercando il giusto compromesso fra usabilità, look&feel e prestazioni. La dotazione hardware è infatti di tutto rispetto, dallo schermo Lcd da 6,3 pollici Full Hd+ al comparto fotografico con due camere posteriori da 48 megapixel con autofocus laser e un sensore anteriore da 25 MP ospitato nel notch centrale, ed è completata da Android 11 alla voce sistema operativo. E a proposito di software: Fairphone 4 punta a raggiungere supporto per il suo smartphone fino al 2027 comprendendo di conseguenza gli aggiornamenti ad Android 14 e 15, con o senza l'aiuto del fornitore del Soc. E alla faccia di molti vendor più blasonati.