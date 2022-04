Fake news, come nascono e come si arginano

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le fake news sono definite come una forma di disinformazione costruita ad hoc per manipolare la percezione di chi le legge e per creare un pregiudizio verso l'oggetto dell'informazione. La diffusione delle fake news è cresciuta in modo preoccupante negli ultimi anni e la loro pericolosità nell'influenzare l'opinione pubblica è sempre più chiara nel mondo della politica e comincia ad evidenziarsi anche nel business dove le fake news rischiano di vanificare il lavoro di anni delle aziende verso la costruzione di una reputazione solida.

Il 2 maggio, al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano (ore 18.30), l'International Corporate Communication HUB presenterà il rapporto di ricerca dal titolo Fake news: percezioni, attori e strategie realizzato dall'Università IULM attraverso il Centro di ricerca per la Comunicazione Strategica, partner scientifico dell'Hub, in collaborazione con l'Università di Friburgo e la City University of New York. Lo studio è stato realizzato con un duplice obiettivo: da un lato, capire quali sia il percepito dei cittadini rispetto alle fake news, ed in particolare, quale sia la gravità del fenomeno, chi siano gli attori responsabili della loro diffusione e chi dovrebbe operare per fermarle; dall'altro valutare quali strategie comunicative di risposta aziendali e governative siano percepite maggiormente adeguate nel mitigare l'impatto delle fake news sulla fiducia dei cittadini verso aziende e istituzioni.

All'evento interverranno Stefano Lucchini, Presidente Advisory Board ICCH, il Rettore dell'Università IULM Gianni Canova, il direttore di Skytg24 Giuseppe De Bellis, il direttore di Tgcom24 Paolo Liguori, il direttore di la Repubblica Maurizio Molinari, il direttore de Il Sole 24 Ore Fabio Tamburini, il direttore di Askanews Gianni Todini, Pierangelo Fabiano Segretario ICCH e Stefania Romenti, professoressa IULM.L'evento sarà trasmesso in streaming sulla pagina Linkedin de Il Sole 24 Ore e sul sito dell'Università IULM.

L'International Corporate Communication Hub (ICCH) è il primo Osservatorio internazionale sulla comunicazione corporate e istituzionale. È composto da un Comitato Scientifico di top manager di aziende pubbliche e private e da un Comitato Accademico di cui fanno parte docenti di Università internazionali con il coordinamento accademico dell'Università IULM (Centro per la Comunicazione Strategica CECOMS).