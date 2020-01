Falchi, Borsa e impeachment: così Trump ha deciso il raid per uccidere Solemaini Dietro la decisione l'ala dura del Pentagono, considerazioni economiche e politiche. I repubblicani sostengono il presidente, per i dem Warren e Sanders è «un assassinio» dal nostro corrispondente Riccardo Barlaam

4' di lettura

New York - “Ho ordinato l'attacco con il drone per fermare una guerra, non per cominciarne una. Il mondo è un posto più sicuro dopo l'uccisione di Qasem Soleimani”. Donald Trump dalla sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida, ha spiegato con poche parole il blitz che giovedì notte ha portato all'eliminazione del leader militare iraniano. L'uomo dietro a tutte le operazioni anti-americane in Iran, Iraq, Libano, Siria e a Gaza negli ultimi venti anni. Soleimani è arrivato all'aeroporto di Baghdad con un volo proveniente da Damasco. Secondo gli americani preparava un colpo di stato in Iraq.

La decisione di Trump

Il presidente Usaha trascorso le due settimane di vacanze in Florida con continue riunioni per la crisi con Teheran, le suites del resort trasformate in situation rooms. Giovedì alle 17, poche ore prima dell'attacco, ha partecipato a un meeting con il consigliere di Sicurezza nazionale Robert O'Brien, il ministro della Difesa Mark Esper, il direttore della Cia Gina Haspel, Mick Mulvaney capo a interim dello staff della Casa Bianca e del consigliere legale Eric Ueland. Trump, hanno raccontato fonti vicine al presidente, era molto arrabbiato per l'attacco all'ambasciata americana. I suoi più stretti collaboratori gli hanno illustrato le opzioni possibili, inclusi attacchi contro le navi iraniane, le basi con i missili o i miliziani in Iraq. Poi alla sera è arrivata la decisione, mangiando polpettone e gelato vicino al campo da golf.

Istinto d’accatto

Trump ha scelto di osare a eliminare un personaggio che né Bush e né Obama prima di lui si erano sentiti di toccare per timore delle conseguenze in Medio Oriente. Nonostante la prudenza espressa dai suoi più stretti collaboratori ha seguito il suo istinto, hanno raccontato fonti a lui vicine, lo stesso istinto d'attacco che ha seguito durante i momenti più delicati dei negoziati commerciali con la Cina.

Il punto di non ritorno è stato l'attacco all'ambasciata americana a Baghdad l'ultimo dell'anno: migliaia di manifestanti pro iraniani hanno assaltato la sede diplomatica costruita dopo l'occupazione del 2003 e costata 750 milioni di dollari, una delle più estese e fortificate, simbolo della potenza americana.



Lo spattro dei precedenti

I precedenti Il fantasma di Bengasi, l'assalto al consolato americano in Libia nell'ottobre 2012 nel quale furono uccisi l'ambasciatore Chris Stevens e altri tre americani, ha agitato le festività del “commander in chief”. Il senatore repubblicano della Sud Carolina Lindsey O. Graham, amico del presidente, lo ha incontrato e ai giornalisti ha raccontato che “Trump non voleva avere un'altra Bengasi”. Il presidente ha accusato direttamente l'Iran dell'attacco e scritto in un tweet: “Pagheranno un prezzo molto alto! Questo non è un avvertimento ma una minaccia”. Ai cronisti il senatore Graham ha raccontato che a inizio settimana il presidente gli aveva parlato della possibilità del blitz. È stato di parola.