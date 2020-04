Falck: «La sostenibilità è anche gestire i rischi» Il neopresidente di Sodalitas racconta come conciliare salute e lavoro grazie a smart working e digitalizzazione. E per l'emergenza Covid propone ipotesi di deroghe ad aziende con densità idonea di persone e percorsi sicuri di Alessia Maccaferri

Enrico Falck, è presidente di Falck Renewables e di Fondazione Sodalitas

Quando nel 2004 varcò l’ingresso della sede di Sesto San Giovanni, la transizione ecologica dell’azienda, iniziata negli anni 90, era già compiuta. Ma le tracce del passaggio dalla siderurgia, simbolo dell’industria pesante per eccellenza, alle energie rinnovabili restano nelle parole di Enrico Falck, 44 anni, neopresidente di Sodalitas, fondazione che promuove la responsabilità sociale di impresa insieme a stakeholder come istituzioni, terzo settore, scuola, università. L’imprenditore è presidente di Falck Renewables, attiva nell’eolico, nel solare e nelle biomasse generando ricavi per 374,5 milioni di euro.

Che ricordo ha lei di quel periodo?

«Per la mia famiglia è stato un passaggio traumatico che ha portato anche divisioni. E infine la morte di mio padre per infarto a 66 anni (Alberto Falck, ndr). Ma per l’azienda non è stato uno stacco repentino. Sin dagli anni ’30, avevamo centrali idroelettriche al servizio degli impianti produttivi. Poi con la Sondel ci siamo concentrati sul termo-elettrico che era il procedimento più pulito all’epoca. Infine, le rinnovabili. Questi passaggi sono andati di pari passo alla consapevolezza che sarebbe stato indispensabile diversificare perché tutti i cicli industriali rischiano di finire. Un percorso graduale con un approccio di sostenibilità sostanziale, quella che ha uno sguardo di lungo periodo, che sa adattarsi ai tempi che cambiano».

Oggi l’emergenza Covid-19, pone nuove questioni. Come si concilia nei fatti sicurezza e lavoro? E la sua azienda come si è comportata?

«Noi già da prima del decreto abbiamo messo la gran parte dei dipendenti in smart working. E credo che il lavoro agile sia un modello di lavoro sostenibile perché permette flessibilità e quindi maggior tempo da dedicare alla famiglia, minori spostamenti con minore sfruttamento delle risorse e minore emissione di Co2. Inoltre è provato che un ambiente di lavoro flessibile e meno stressante aumenta notevolmente la produttività. È indispensabile investire sulla digitalizzazione come fattore di mitigazione del rischio per far fronte a situazioni di emergenza che mettano a rischio la produzione siano esse pandemie, terremoti o altro».

Ma come si può fare nel manifatturiero?

«Bisogna investire sull’automatizzazione della catena produttiva e sul software integrato così da non interrompere la produzione. Poi visto che dovremo convivere a lungo con questo virus, sarebbe utile ragionare sui meccanismi che limitino il rischio di altri lockdown totali: ad esempio concedere una deroga a quelle aziende in grado di garantire, di accordo coi sindacati, una densità di personale in funzione degli spazi produttivi e percorsi di sicurezza in modo da rispettare la distanza di 2 o 3 metri. Ovviamente sotto il controllo di autorità come Prefettura e Asl. Questo significa ragionare in termini di sostenibilità: trovare soluzioni flessibili che possano essere applicate in vari scenari».

Crede che questa situazione porti le aziende a essere più convinte sul terreno della sostenibilità o piuttosto proprio ora l’abbandonino per recuperare a breve la produttività persa ?

«Lo shock causato dalla pandemia farà emergere quanto il tema della sostenibilità sia strategico e distintivo. Le aziende associate a Sodalitas hanno la sostenibilità nel Dna e in generale molte grandi imprese, operando su scenari complessi, hanno adottato la sostenibilità quale modello gestionale. Vanno invece sostenute le Pmi, che operano attraverso assetti industriali meno complessi e per questo motivo più a rischio avendo meno possibilità di diversificazione».