Falcone-Borsellino, la scatola nera delle stragi del ’92 in un hangar della polizia di Nino Amadore

C'è una “scatola nera” delle stragi di Capaci e di Via D’Amelio che finora non è stata analizzata compiutamente e che potrebbe dare un contributo importante per comprendere che cosa è accaduto in quei 57 giorni che separano la strage in cui morì Giovanni Falcone il 23 maggio da quella in cui invece venne fatto saltare in aria Paolo Borsellino il 19 luglio. Quella scatola nera è il “master delle intercettazioni e tutti gli atti del gruppo investigativo Falcone e Borsellino” a quel tempo guidato dal capo della Mobile di Palermo Arnaldo La Barbera, oggi defunto ma accusato di aver messo in piedi un vero e proprio depistaggio nelle indagini sulla strage di Via D’Amelio grazie anche, ma non solo, al finto pentimento di Vincenzo Scarantino.

Il suggerimento alla commissione Antimafia

Quella scatola nera va recuperata e messa a disposizione di tutti. Un suggerimento dato alla commissione Antimafia della scorsa legislatura da Gianfranco Donadio, magistrato che per anni alla Direzione nazionale antimafia si è occupato della vicenda delle stragi nel nostro Paese: quelle del ’92 ma anche le stragi nel continente del 1993. E così Donadio, quasi sul finire di una lunga audizione in Antimafia nel novembre del 2017, dà alla presidente Rosy Bindi un suggerimento: «Signora presidente - dice il magistrato -, per una memoria, è da acquisire il master delle intercettazioni e tutti gli atti del gruppo investigativo Falcone e Borsellino. Sono tante carte, ma le metodologie di scansione oggi ci consentono di affrontare anche estese elaborazioni. Quelle carte sono la vera scatola nera delle indagini su Falcone e Borsellino. Si trovano in un hangar della polizia. Io credo che le carte dei processi di stragi consentano di conservare la memoria di questa storia del Paese. Io sono rimasto molto male quando ho scoperto che, tra le carte che cercavamo, c’erano dei vuoti». Insomma, sembra voler dire il magistrato, quelle carte vanno acquisite al più presto prima che sia troppo tardi.

Le carte restano nel deposito della polizia

Documenti che, a quanto ci risulta, potrebbero essere ancora depositate nell’hangar della polizia di cui ha parlato Donadio: la richiesta per acquisirle non è stata fatta dalla presidente Bindi ma è facile immaginare che venga fatta il prima possibile (insieme ad altre carte che riguardano anche altri misteri del nostro Paese) dall’attuale presidente della commissione parlamentare Antimafia Nicola Morra nell’ambito della politica di chiarezza e trasparenza inaugurata con la discovery di tutti gli atti a disposizione della commissione che ora possono essere consultati con un semplice motore di ricerca. Carte importanti, quelle cui si riferisce Donadio, solo in parte finite nei numerosi processi celebrati in questi anni, perché frutto di un lavoro certosino fatto da Gioacchino Genchi, oggi avvocato, ma in quel momento dirigente della polizia di Stato a Palermo e nel gruppo Falcone-Borsellino.