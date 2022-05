Falcone, trent’anni dopo Capaci radar sull’economia infiltrata

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’eroina partiva dalla Sicilia, i soldi arrivavano dagli Stati Uniti d’America sotto forma di assegni nella Cassa di risparmio delle province siciliane. È l’inverno del 1979: nasce l’accertamento bancario, il «metodo Giovanni Falcone». Oltre 40 anni dopo quella modalità d’indagine diventerà la base di tutte le inchieste su Cosa nostra, ‘Ndrangheta e Camorra.

In una Palermo dove il tempo sembra essersi fermato gli uffici giudiziari sono in un torpore irreale, in carcere finiscono solo gli ultimi, «la mafia non esiste», la «droga non c’è» ma in tutta la provincia palermitana i chimici raffinano tonnellate di morfina base turca, che poi prende il volo verso New York. Ad attenderla gli uomini di John Gambino, il padrino più potente del Nuovo mondo. Un nome finisce sulla scrivania del neo giudice istruttore Falcone, fresco di nomina dopo l'esperienza alla sezione fallimentare: Rosario Spatola, imprenditore, rispettatissimo, un «benefattore» dicevano. Un filo lega Spatola ai Gambino, non solo matrimoni e parentele varie, ma una serie di assegni su cui compare la firma anche di un altro personaggio, il boss Salvatore Inzerillo.

Quel giovane magistrato 40enne ricostruisce tutti i passaggi di denaro associandoli ai traffici di eroina, fino a individuare i collegamenti con il mondo politico-finanziario di Michele Sindona, faccendiere, banchiere, uomo forte della Loggia P2, mandante dell'omicidio di Giorgio Ambrosoli. È l’alba dell'inchiesta “Pizza Connection”, che segnerà la storia giudiziaria degli Stati Uniti, tanto che un busto di bronzo ricorda il magistrato siciliano all'ingresso dell’Academy Fbi a Quantico (Virginia).

Un metodo investigativo studiato e analizzato da tutte le polizie del mondo, diventato lo strumento fondamentale per aggredire le ricchezze delle mafie. Gli arresti, certo, fanno male, ma i sequestri colpiscono al cuore. Ce l’ha insegnato Falcone, massacrato con la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro alle 17.58 di quel 23 maggio 1992, sull'autostrada A29 all’altezza di Capaci.

Da mafioso “rurale” a finanziere

Il mafioso “rurale” non c’è più. È diventato un finanziere, movimenta, investe. «Io sono un imprenditore e c’ho i soldi appizzati e tutte ste tarantelle», dice in una intercettazione ambientale un ’ndranghetista finito nella recente inchiesta dei pm di Roma. Una metamorfosi che già avevano capito Falcone e il collega e amico Paolo Borsellino, ucciso pochi mesi dopo di lui, il 19 luglio 1992, in via D’Amelio a Palermo, insieme a cinque agenti di scorta. Un cambio radicale del mafioso, indagato in seguito dall’antimafia, anche dai Carabinieri del Raggruppamento operativo speciale (Ros) - oggi al comando del generale Pasquale Angelosanto - fondato da uno dei più grandi investigatori di questo Paese, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, che dopo l’esperienza nel terrorismo fu tra i primi a intuire l’unitarietà della mafia, pagandone il prezzo più alto.