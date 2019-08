Falconeri punta sul riciclo di cashmere

2' di lettura

L'Amazzonia continua a bruciare, e il presidente del Brasile, dopo aver negato l’eccezionalità della situazione, sembra aver cambiato idea sui venti milioni offerti dal G7, che dunque accetterà. Luglio è stato il mese più caldo mai registrato e le ondate di calore mettono a rischio gli ecosistemi del Mediterraneo e le barriere coralline, ma la maggior parte di noi reagisce alzando al massimo l'aria condizionata. Due esempi per dire che di fronte a emergenze globali è difficile contare sulle azioni dei singoli.

In realtà però prendersi la responsabilità, come individui e come imprese, di comportamenti concreti è l'unico modo per innescare piccoli grandi cambiamenti. L'ultimo esempio in ordine di tempo viene dalla moda. Non parliamo del Fashion Pact, dichiarazione di principi che solo i prossimi mesi metteranno alla prova dei fatti. Parliamo dell'iniziativa di Falconeri, marchio del gruppo Calzedonia specializzato in abbigliamento in filati pregiati.

Il brand ha riconfermato il progetto ReGeneration Cashmere, avviato all'inizio del 2019 per dare una seconda vita al prezioso filato.

Dal 1° settembre al 31 ottobre in tutti gli store Falconeri, in Italia e all’estero, i clienti iscritti al programma fedeltà Falconeri Club potranno portare in negozio un vecchio capo in cashmere e la raccolta sarà suddivisa in base alla composizione del capo da riciclare: un primo contenitore per i capi usati in 100% cashmere, con etichetta di composizione originale, non solo a marchio Falconeri; un secondo contenitore per quelli in misto cashmere.

Il cliente avrà il diritto a un buono di valore compresa tra 15 e 30 euro, ma soprattutto saprà di aver contribuito a un processo di economia circolare. I capi raccolti verranno utilizzati per la realizzazione di una coperta in cashmere al 70% riciclato grazie alla collaborazione con Millefili, azienda specializzata nella produzione di filati cardati di qualità, realizzati esclusivamente in Italia nel massimo rispetto dei più elevati standard qualitativi, etici e di sostenibilità grazie a una filiera certificata.

Con un fatturato 2018 di 2,3 miliardi, Calzedonia è il quarto gruppo italiano della moda dopo Gucci, Prada e Armani; ha in portafoglio, oltre al brand omonimo e Falconeri, Tezenis, Intimissimi e Atelier Emé. Quando gruppi di queste dimensioni abbracciano e promuovono la sostenibilità sociale e ambientale, si innesca un circolo virtuoso nella filiera e con i consumatori. Perché l'economia circolare è fatta di numeri, certo, ma soprattutto di idee e cambiamenti culturali.