Falkensteiner Premium Living: il tuo appartamento di design sul Lago di Garda

Appartamenti di design caratterizzati da un'eleganza senza tempo, immersi nel suggestivo paesaggio del Lago di Garda e con tutti i comfort dei servizi Falkensteiner: non è un sogno ma la realtà che ti offre Falkensteiner Premium Living.



“Falkensteiner Residences”, già presente in Croazia, Austria e Italia, presto sarà presente anche sul Lago di Garda, a Salò, in un nuovo resort a 5 stelle.

Immagina di vivere immerso nella pace e nella bellezza della natura e di poterti svegliare ogni mattina immerso nel relax che ti offre il verde del parco che ti circonda, con il profumo e i colori della sua flora unica.



La posizione del resort garantisce inoltre un'atmosfera pittoresca e romantica, caratterizzata dalla naturale bellezza del vicino Lago e dal sofisticato lungolago, dagli ottimi ristoranti e dalle splendide baie con la possibilità di praticare diversi sport acquatici.

Svariate sono le attività praticabili: puoi godere della bellezza del lago dal lungomare o della sua ristorativa freschezza dalle sue rive, o decidere di fare un giro del lago in vela o cimentarti in qualche escursione alla scoperta della bellezza di questo luogo magico.

Sia che ci si trascorrano le vacanze o che vengano vissuti quotidianamente, gli appartamenti Falkensteiner Premium Living sono un investimento sul benessere e la bellezza.



Il Falkensteiner Park Residences Lake Garda offre appartamenti moderni e completamente arredati con un'ampia gamma di servizi: potrai dunque usufruire dei servizi di un hotel di lusso e delle infrastrutture di un resort di prima classe.

L'architettura del resort e l'arredamento degli appartamenti portano infatti la firma inconfondibile del famoso architetto italiano Matteo Thun. È possibile scegliere tra unità di diverse dimensioni, da una fino a quattro camere da letto. Tutti gli elementi sono stati studiati nei minimi dettagli e realizzati su misura per le esigenze dei futuri proprietari, per tutti gli stili di vita.



Le aree esterne sono vere e proprie oasi di relax in stile mediterraneo, progettate da Proap Italia, società specializzata in architettura del paesaggio.

Nasce così un luogo da incanto, in cui poter vivere mettendo al centro la bellezza e il proprio benessere.

I benefici del Resort si combinano con l'intimità della casa: i futuri proprietari avranno la possibilità di gustare del buon cibo di qualità al ristorante del resort o in privato, nella loro nuova e accogliente dimora. E potranno godere anche di tutta l'ampia gamma di servizi del nostro resort, scegliendo tra i pacchetti disponibili, che prevedono anche l'accesso all'Acquapura Spa, alle aree sportive esterne e interne al residence, alle aree giochi per i più piccoli e al Falky Land.



Oltre ai pacchetti è possibile richiedere servizi su misura, completamente personalizzati sulle proprie esigenze.

In più, attraverso la rete di distribuzione internazionale Falkensteiner, si ha la possibilità di affittare l'appartamento nei momenti in cui lo si desidera, beneficiando del reddito da locazione con la garanzia che l'abitazione venga gestita nel migliore dei modi e con il massimo rendimento sull'investimento.



Vivi la bellezza del Lago di Garda, l'eleganza e l'esclusività del design dei Falkensteiner Premium Living e tutto il comfort dei servizi Falkensteiner Residences.