Falkensteiner rilancia su Plan de Corones e si prepara a Cortina Piano di investimenti da circa 80 milioni per nuovi hotel e ricettività di Vincenzo Chierchia

Rendering del nuovo albergo Falkensteiner - Kronplatz (Bolzano)

Bolzano non si ferma e guarda avanti. Guarda ai nuovi poli turistici.. Guarda ai grandi appuntamenti sportivi, ai Mondiali di Sci del 2021 e alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina del 2026. Guat ist guat, aber boesser ist boesser ricordano i sudtirolesi, come dire mai accontentarsi, c’è sempre qualcosa di meglio.

E così il gruppo turistico Falkensteiner Michaeler, nato alla fine degli Anni Cinquanta in Val Pusteria - ovvero all’ombra delle Drei Zinnen o Cime di Lavaredo - guarda con fiducia al business turistico, in un momento complesso per il settore holiday a livello mondiale.

In cantiere c’è un pacchetto di investimenti da un’ottantina di milioni di euro, in buona misura concentrati in provincia di Bolzano, tra Antholz-Anterselva e Plan de Corones-Kronplatz.

«L'alto Adige è per noi un mercato fondamentale - dice Otmar Michaeler, Ceo del gruppo turistico - la nostra storia nasce qui e qui abbiamo le nostre radici e questo ci riempie d'orgoglio. È una destinazione che mostra crescente interesse sia da parte del mercato Italia, che da parte dei mercati Austria e Germania e che ospiterà uno dei principali eventi sportivi dei prossimi anni, le Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026».

Un altro grande passo Falkensteiner è infatti atteso nella Perla delle Dolomiti: un nuovo hotel per il quale è stato previsto l’investimento di 45 milioni di euro. Per la data di apertura si stima il dicembre del 2022. Si tratterà di un hotel da 117 camere, di categoria 5 stelle come diversi Falkensteiner, la cui progettazione è a cura di G22 di Lana e Vudafieri Severino Partners di Milano. C’è da scommettere che sarà un albergo con soluzioni architettoniche di riferimento per l’area ampezzana, interessata da un buon flusso di investimenti (si veda Il Sole 24 Ore Nordest del xxx).