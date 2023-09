Fallimenti in risalita dopo 18 mesi di calo. Le difficoltà dell’industria

A guidare i numeri sono soprattutto le ditte individuali (+27.7%) mentre le società di capitali fanno registrare nel complesso soltanto un lieve aumento (+0.3%), trainato in particolare dalla fascia di aziende tra i 2 e i 10 milioni di euro di fatturato (+44,8%).

A livello settoriale l’industria in senso stretto non primeggia per difficoltà: i più colpiti sono infatti prodotti da forno (+84,6%), alberghi (+50,0%) e attività all’ingrosso nelle costruzioni (+36%), aree che già nel 2022 avevano registrato livelli elevati di indebitamento e un peggioramento delle abitudini di pagamento.

Segnali problematici arrivano però anche da alcuni segmenti chiave della nostra industria, dove spiccano i trend negativi delle lavorazioni meccaniche e metallurgiche (+24%), così come della carpenteria metallica (+23,1%), aziende che hanno in parte subito nel tempo anche gli effetti negativi del caro-energia.

«Nel triennio 2020-22 - spiega l’ad di Cerved Andrea Mignanelli - gli effetti delle crisi e del rallentamento congiunturale non si sono tradotti in un aumento delle uscite dal mercato e delle chiusure di impresa, che hanno registrato sei trimestri consecutivi di riduzione mantenendosi su livelli ampiamente inferiori al pre-Covid. Tuttavia questi dati fanno emergere una chiara inversione di tendenza: inflazione e conseguente forte rialzo dei tassi di interesse, hanno colpito in modo asimmetrico le imprese. Intercettare tempestivamente segnali di allarme e gestire situazioni di crisi, avvalendosi di dati, algoritmi predittivi e tecnologia, è sempre più fondamentale».

Il trend di risalita dei fallimenti avviene in coincidenza di una fase di rallentamento economico evidente e rappresenta in fondo un esito prevedibile rispetto al quadro che si va consolidando. Fatto di consumi più deboli, investimenti frenati dal caro-tassi, un mercato meno tonico, come segnalato dalle imprese nelle ultime rilevazioni Istat sulla fiducia: se fino a pochi mesi fa l’ostacolo principale per produrre era rappresentato dalla mancanza di componenti, ora il freno più frequente è la debolezza della domanda.