Fallimento Qui! Group, arrestato il patron Fogliani Sequestrati beni per 80 milioni di Raoul de Forcade

2' di lettura

Ci sono anche il Miur e una società americana, la Flector lux holding 2, tra i presunti truffati da Qui! Group, la società genovese di buoni pasto fallita nel settembre 2018, i cui vertici, compreso il patron Gregorio Fogliani, sono stati arrestati oggi. Il ministero avrebbe subito una truffa per un valore di circa 1,12 milioni e la società Flector (entrata nel capitale di Qui con una quota pari al 6,2%) per 6 milioni.



I finanzieri del Comando provinciale genovese hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare personale, emessa dal Gip del Tribunale di Genova, nei confronti di sei persone legate a Qui! Group, indagate a vario titolo per i reati di bancarotta fraudolenta, riciclaggio, autoriciclaggio e truffa aggravata.

Si tratta di Gregorio Fogliani, presidente del gruppo, Luigi Ferretti, ad, Rodolfo Chiriaco, consigliere delegato, che sono stati tradotti in carcere. E poi della moglie di Fogliani, Luciana Calabria e delle due figlie Chiara e Sarena, per le quali sono scattati gli arresti domiciliari.



Le Fiamme gialle hanno dato esecuzione anche a un sequestro preventivo disposto dall’Autorità giudiziaria su beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie per un ammontare complessivo di 80 milioni di euro. A spiegarlo sono stati il procuratore aggiunto Francesco Pinto e il sostituto Patrizia Petruzziello, che hanno coordinato le indagini svolte dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Genova.

L’operazione ha permesso di individuare, è stato spiegato, reiterati episodi di bancarotta, realizzati attraverso l’omessa contabilizzazione di somme da pagare per 179,5 milioni; l’esposizione in bilancio di utili fittizi, che venivano poi distribuiti ai soci, per 3,24 milioni; l’imputazione a bilancio di costi non inerenti e il dirottamento di somme a favore di altre società riconducibili alla stessa famiglia di imprenditori (tra queste la società Azzurra), per 41,9 milioni; l’acquisto di una villa a Forte dei Marmi per euro 4,8 milioni; nonché la commissione dei reati di “truffa aggravata” per 6 milioni nei confronti dell’investitore americano, e di “truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche” (dal Miur) per 1,12 milioni.