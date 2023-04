Fallimento Rifle, 15 indagati per bancarotta fraudolenta

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Bancarotta fraudolenta. È l’ipotesi formulata dalla procura fiorentina per il crac dell’azienda Verdi ex Rifle, storica azienda di jeans e moda casual di Barberino di Mugello (Firenze), e della G.Brand, nell’avviso di conclusione delle indagini notificato nei giorni scorsi all’imprenditore Sandro Fratini e al figlio Giulio.

Tra gli indagati, altre tredici persone tra cui amministratori e sindaci revisori che si sono succeduti negli anni. Tra gli episodi di dissipazione e distrazione contestati ai due, c’è nel 2015, la vendita dei marchi Rifle, di proprietà Verdi, (dichiarata fallita nel 2020) alla società C.Brand, amministrata da Giulio Fratini «al prezzo incongruo di 2.300.000 di euro».

Loading...

«Marchi - si legge nel capo di imputazione - che successivamente la G.Brand concedeva in uso oneroso prima a Verdi e poi a Rifle e che dopo il fallimento di G.Brand nel 2022, venivano venduti a 5 milioni di euro».

A quell’epoca, la Verdi era già in stato di insolvenza, con un passivo di oltre nove milioni di euro. Sindaci revisori, secondo l’accusa, avrebbero rilasciato parere favorevole all’approvazione dei bilanci 2017 e 2018 della G.Brand, senza eseguire controlli e chiedere informazioni agli amministratori su ogni aspetto dell’attività sociale e sugli affari di rilevante gravita e non avrebbero denunciato in tribunale le irregolarità.