Fallimento Thomas Cook: perché i tour operator globali sono in crisi

La sfida della digitalizzazione ha lasciato sul campo chi è stato incapace di reagire in tempi rapidi alla disintermediazione dell’offerta. Ha invece resistito ha puntato su fidelizzazione e specializzazione, spesso alla ricerca di nicchie di mercato di big spender (come, in alcuni casi, i baby boomer benestanti in pensione), offrendo allo stesso tempo prodotti di qualità per difendersi dai due volti della minaccia internet: le grandi piattaforme e i piccoli travel influencer che stanno monetizzando i follower inondandoli di “proposte speciali scontate”.

Il dominio del digitale è evidente anche quando si scorre la top ten del settore, dove sono palesi le dinamiche simili a quelle della classifica dei colossi di Wall Street (rispetto all’era pre Lehman tra le prime dieci società dell’S&P500 sono completamente scomparse le aziende petrolifere, cedendo scettro e ricchezza a Big Tech). Expedia e Booking Holdings (ex Priceline) non solo dominano il mercato, ma continuano a crescere a doppia cifra: la prima nel 2018 ha registrato un aumento delle vendite del 21,5% rispetto all’anno precedente, la seconda del 20,7%, secondo The Travel Weekly.

A complicare la vita delle agenzie di viaggio sono poi arrivate le compagnie aeree low cost, a lungo sottovalutate ma rivelatisi micidiali: chiunque abbia acquistato online un biglietto per esempio di Ryanair e Easyjet, sa bene come i vettori stiano proponendosi come tour operator a tutto tondo, proponendo pacchetti integrati che partono dal biglietto aereo per approdare ad alberghi, appartamenti e auto a noleggio. A volte in partnership con le stesse Expedia e Booking, più spesso in aperta concorrenza.

Ma vediamo più in dettaglio le cause del fallimento di Thomas Cook, che era in agonia da tempo come dimostra l’andamento del titolo in Borsa (passato dalle 212 sterline del 2007 alle 3,45 sterline di venerdì scorso) e la sequenza di profit warning. L’ultracentenario tour operator britannico aveva fatto i più banali compiti a casa per riguadagnare terreno, a partire dai classici tagli di costi e di personale, ma sempre in ritardo rispetto al suo principale competitor europeo, l’anglo-tedesca TUI Travel . Aveva investito in hotel di nuova concezione, che avrebbero dovuto aumentare fatturato e fidelizzazione, ma solo dopo le analoghe mosse di TUI (che in più aveva puntato sul business delle crociere) e senza la stessa determinazione dei rivali.