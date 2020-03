Fallisce la compagnia britannica Flybe È la prima compagnia vittima del Coronavirus il cui calo della domanda ha aggravato ulteriormente la sua situazione già difficile di Mara Monti

Sembrava che il salvataggio di Flybe, la compagnia regionale britannica, fosse cosa fatta. Persino il primo ministro Boris Johnson, in una delle sue prime uscite dopo le elezioni che lo avevano visto confermato alla guida del paese, si era esposto per garantire la continuità aziendale. Invece nella notte è stata scritta la parola fine e la messa a terra di tutta la flotta. Di fatto è la prima compagnia vittima del Coronavirus il cui calo della domanda ha aggravato ulteriormente la sua situazione già difficile. Nella notte sul sito web della compagnia è apparso un annuncio in cui si sconsigliava i passeggeri di andare in aeroporto perché di fatto era inutile

In una lettera al personale il ceo Mark Anderson ha sottolineato come il coronavirus abbia messo pressione su una situazione già difficile mettendo ora a rischio 2.300 posti di lavoro, più le ricadute su tutto il settore del trasporto aereo. Flybe era la più importante compagnia regionale a basso costo in grado di collegare angoli remoti del paese senza infrastrutture di trasporto alternative.



Ryanair, Air Dolomiti e Blue Panorama chiedono al governo italiano misure straordinarie



Intanto la situazione in Italia si fa sempre più grave. Secondo fonti sindacali, Ryanair avrebbe chiesto di adottare contratti di solidarietà per il personale italiano dopo l'annuncio del taglio del 25% dei collegamenti verso l'Italia almeno fino all'8 aprile. A sia volta Blue Panorama starebbe inviando le lettere di richiesta di apertura della cassa integrazione straordinaria. Nella stressa direzione si starebbe muovendo Air Dolomiti la compagnia del gruppo Lufthansa. Situazioni di difficoltà che si aggiungono ai 1.500 dipendenti di Air Italy che attendono il decreto del governo per potere accedere alla cassa integrazione in deroga, una delle misure che il governo sta studiando a sostegno del settore dei trasporti. Ma una decisione non sarà presa prima della prossima settimana.