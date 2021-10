Falsa ripartenza in Italia: sul mercato solo due veicoli

2' di lettura

Falsa partenza per il nuovo corso delle Spac italiane. Le nuove iniziative della coppia Minali-Costamagna da una parte, e del team di Industrial stars of Italy dall’altra restano due casi isolati, non sufficienti a dare la spinta per una nuova stagione. Il ricordo degli infelici epiloghi delle ultime Spac create tra il 2018 e il 2019 - costrette l’anno scorso a gettare la spugna senza avere individuato target adeguati - è ancora recente. E in questa fase i potenziali investitori sembrano orientati...