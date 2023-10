Falsi, Amazon e Prada alleati in una condanna internazionale

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La nuova frontiera della lotta ai falsi arriva dall’alleanza tra l’Unità Anticontraffazione di Amazon e il Gruppo Prada. Un tribunale cinese ha emesso una sentenza di condanna basata sui dati delle vendite all’estero e sull’inventario fornito dalla piattaforma.



La segnalazione è arrivata proprio dalla CCU (l’unità di Amazonche indaga i crimini legati alla contraffazione) che nel 2021 ha scoperto un tentativo di contraffazione da parte di un soggetto cinese e dopo una serie di indagini interne ha segnalto la cosa al Public Security Bureau - l’autorità cinese che ha competenza su questa materia - per l’avvio di un procedimento penale. Il tribunale, in assenza di merce contraffatta, si è basato su una serie di informazioni fornite dai brand del lusso coinvolti nell’episodio (tra cui Prada) e Amazon, e ha condannato l’imputato a tre anni di carcere, al pagamento di una multa di 25.000 dollari e alla riconsegna di tutti i ricavi ottenuti dalla vendita delle merci contraffatte. Anche l’invenduto dei prodotti contraffatti sarà sequestrato e distrutto.

Loading...

«La sentenza di condanna è un risultato importante per la CCU di Amazon, ma soprattutto è una vittoria per tutti coloro che condividono il nostro impegno nel combattere la contraffazione a livello globale - ha dichiarato Kebharu Smith, Amazon CCU director -. Questo risultato non sarebbe stato possibile senza la collaborazione delle forze dell’ordine e di realtà del lusso come il Gruppo Prada». «Grazie alla collaborazione con Amazon - ha spiegato Francesca Secondari, General Counsel e Chief Legal Officer del Gruppo Prada - stiamo facendo grandi progressi nella lotta contro coloro che tentano di infrangere la legge e di avere un impatto negativo sui nostri clienti».