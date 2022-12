Famiglia / Assegni più robusti per le famiglie con gemelli e con quattro o più figli

La ministra per la Famiglia Eugenia Roccella propone di raddoppiare da 100 a 200 euro la maggiorazione per i nuclei con 4 o più figli e di garantire 100 euro in più per i figli gemelli fino al terzo anno di età. La maggiorazione scatterebbe già dal 2023. Si cercano anche fondi per poter rendere strutturale il finanziamento dei centri estivi. Possibile poi la riassegnazione di risorse non spese per la certificazione del parità di genere e il rifinanziamento di centri anti-violenza e case rifugio. Per Roccella l’assegno unico andrà quindi riformato nell’ottica di premiare le famiglie più numerose. Mentre per risolvere il nodo della decurtazione del versamento mensile per i vedovi il ministero del Lavoro starebbe lavorando a una sanatoria, probabilmente proprio in manovra.

