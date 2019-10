Bonus bebè esteso a tutti nel 2020 in attesa dell’assegno unico

Resteranno in vigore il premio alla nascita (bonus mamma domani) di 800 euro una tantum per le neo-mamme e le altre prestazioni sociali e fiscali in vigore. Le novità inserite in manovra, ovviamente, andranno discusse in Parlamento e potranno subire modifiche. Ma intanto così il governo definisce le coperture finanziarie: dal 2020 verrà costituito un fondo unico per la famiglia da due miliardi di euro, in cui confluiranno, fra le altre, sia le risorse destinate a strumenti attualmente in vigore, sia 575 milioni aggiuntivi, assegnati nel Documento di programmazione finanziaria inviato a Bruxelles. Sul piatto, quindi, ci sono già i 204 milioni di euro del bonus bebè stanziati per il 2020; i 330 milioni di euro annuali impegnati a regime per il bonus nido a partire dal 2020; i 400 milioni annuali del premio alla nascita. Questo fondo, nel disegno del Family act, in un secondo momento andrà potenziato e servirà per finanziare il progetto di un nuovo assegno unico universale (si veda l’articolo in basso).

L’«effetto cumulo» per le famiglie dei nuovi nati nel 2020

Da subito, le famiglie potranno beneficiare del nuovo bonus nido, che attualmente conta 252.133 beneficiari: resta confermato l’aiuto mensile da 136,37 per chi dimostra di frequentare un nido, con la possibilità per chi ha un reddito sotto una certa soglia (da definire) di ottenere un rimborso della retta più elevato, fino a 272 euro. C’è da considerare, comunque, che le famiglie meno abbienti spesso già fruiscono di rette scontate, se non addirittura azzerate.

Per i nuovi nati da gennaio 2020, inoltre, la formula del bonus bebè sarà rivista: viene eliminato il requisito dell’Isee fino a 25mila euro che limitava la platea dei beneficiari e l’assegno mensile sarà fruibile fino a dicembre 2020. Se il trend demografico viene confermato, quindi, i potenziali beneficiari saranno circa 400mila (in linea con i bebè del 2018).

Facendo qualche calcolo, per esempio, i genitori di un bambino nato a gennaio 2020 - salvo impedimenti al cumulo dei benefici - potranno percepire 800 euro di premio alla nascita, 960 euro di bonus bebè (a 80 euro mensili) più, ipotizzando la frequenza di un nido dai tre mesi di età, 1.090 euro di bonus nido. Cifre che, per i nuclei con i redditi più bassi, potrebbero arrivare fino a un totale di 4.896 euro, fruendo della misura massima dei bonus.

IN SINTESI

Il secondo tempo della riforma

Il Family act, in un secondo momento, riformerà l’intero welfare familiare con l’obiettivo di introdurre un assegno universale strutturale per ciascun figlio, dalla nascita all’età adulta, potenziato con il riordino di misure esistenti e nuovi investimenti . Il disegno dell’assegno unico, che probabilmente andrà a sostituire le misure esistenti, sarà messo a punto in un disegno di legge collegato alla manovra. Resta da chiarire come questo progetto si concilierà con il già avanzato iter parlamentare del Ddl 687 (primi firmatari Graziano Del Rio e Stefano Lepri, del Pd: si veda anche il pezzo qui sotto) che va nella stessa direzione e approderà alla Camera tra una settimana dopo l’esame in commissione Affari sociali, avvenuto nei mesi scorsi.