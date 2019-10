Famiglia, cambia l’Isee: meno vincoli, accesso più facile e durata più lunga

PER SAPERNE DI PIÙ / Dossier reddito di cittadinanza

Le conseguenze

Le modifiche sono state introdotte per non penalizzare, ad esempio, quelle famiglie in cui un componente resta senza impiego ma il reddito complessivo non cala di oltre un quarto del totale. Altra novità che diventerà operativa è la durata dell’Isee corrente, che passa da due a sei mesi dal momento di presentazione della Dsu, a meno che si verifichino ulteriori variazioni nel frattempo.

