Famiglia, congedi per i genitori e bonus baby sitter: ecco cosa c’è da sapere

Altra novità è la possibilità di astensione dal lavoro per i dipendenti con figli minori di 16 anni (e non più da 12 a 16 anni) senza retribuzione per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche. L’analoga misura contenuta nel Cura Italia, ma con fascia di età ridotta, era stata interpretata dall’Inps con il vincolo di durata di 15 giorni, al pari del congedo parentale. Ora il testo specifica «intero periodo», ma ormai siamo agli sgoccioli dell’anno scolastico e quindi cambia poco.

Dubbi anche sulla fruizione del congedo nel settore pubblico

Sempre in riferimento al congedo, va verificata l’estensione a 30 giorni per i lavoratori del settore pubblico. L’articolo 25, comma 1, che li riguarda non è stato modificato, ma questo ancora oggi afferma che «i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all’articolo 23, commi 1...», cioè quello dei dipendenti del settore privato. Di conseguenza i 30 giorni dovrebbero valere anche per il comparto pubblico, tranne che è rimasto invariato il campo di utilizzo, riferito al periodo di sospensione dei servizi per l’infanzia e le attività scolastiche e non al 31 luglio.

Cosa cambia con il bonus bay sitter

Anche il bonus baby sitter è stato raddoppiato da 600 a 1.200 euro di valore, erogabili in più volte invece di una sola. E dato che l’articolo 23, comma 6, del cura Italia, dopo le modifiche del Dl rilancio, ancora afferma che è alternativo al congedo dei commi 1, 3 e 5, se ne conclude che gli iscritti alla gestione separata hanno il bonus doppio, ma non l’estensione del congedo. In compenso, del raddoppio del valore beneficiano anche i professionisti iscritti non all’Inps ma alle relative Casse di previdenza.

Per effetto del decreto rilancio ora il bonus può essere usato anche per pagare i centri estivi per la prima infanzia e perde la compatibilità con il bonus asilo nido. In base al decreto cura Italia, finora le famiglie hanno potuto incassare i 600 euro per la baby sitter e contemporaneamente il contributo erogato tramite Inps per pagare la retta dell’asilo nido. L’istituto di previdenza, infatti, con il messaggio 1447/2020, ha precisato che quest’ultimo aiuto non è legato alla frequenza della struttura, ma al pagamento della stessa, anche se chiusa per l’emergenza epidemiologica.

Raddoppiato da 1.000 a 2.000 euro l’importo del bonus specifico per gli operatori del comparto sanitario privato e pubblico, e per sicurezza, difesa e soccorso pubblico.