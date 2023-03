Famiglie arcobaleno, cosa prevede la proposta di legge (con poche possibilità di approvazione)

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Dopo la manifestazione delle famiglie arcobaleno a Milano, la segretaria del Pd Elly Schein punta a riproporre il tema dei diritti in Parlamento. Lo farà con una proposta di legge a firma di Alessandro Zan (uomo simbolo della battaglia per la legge contro l’omotransfobia) di cui i dem chiederanno la calendarizzazione. L’auspicio è che il fronte dell’opposizione si possa compattare, anche se le distanze non mancano.

Roccella: non esiste alcuna negazione dei diritti dei bimbi

Dal governo arriva il commento della ministra per le Pari opportunità e la famiglia, Eugenia Roccella: «Non esiste una negazione dei diritti dei bambini. Tutti in Italia hanno gli stessi diritti» ha detto a Mezz’Ora in Più su Rai3.

Loading...

La proposta Zan

Tre sono i punti cardine della proposta Zan: il riconoscimento del matrimonio egualitario, nei requisiti e negli effetti, indipendentemente dal sesso delle persone che lo contraggono; l’estensione dell’adozione alle coppie dello stesso sesso e ai single e il riconoscimento alla nascita per le bambine e i bambini. Una misura, quest’ultima, che dovrebbe risolvere la questione della trascrizione, quella che ha dato il via alla protesta di Milano che ha visto in prima fila anche il sindaco Beppe Sala. Sullo stesso tema della trascrizione esiste anche una proposta di +Europa. «Abbiamo depositato una pdl - ha spiegato Riccardo Magi - che risolverebbe il problema della trascrizione integrale degli atti di nascita».

Milano, migliaia in piazza alla manifestazione delle famiglie arcobaleno

Fronte comune sul matrimonio egualitario

Almeno sul matrimonio egualitario il fronte dell’opposizione sulla carta potrebbe essere piuttosto compatto. Esistono, infatti, alla Camera altre due proposte di legge in materia: una del Terzo Polo (a prima firma di Giulia Pastorella) e una di Chiara Appendino di M5S che prevede, oltre al matrimonio egualitario anche, come nella proposta Zan, l’adozione. Una battaglia che, visti i numeri in Parlamento, difficilmente potrà concludersi con una vittoria da parte dell’opposizione.

Fdi contro la maternità surrogata

Anche perché le priorità in mtema di diritti per la maggioranza sono altre: Fratelli d’Italia, come annunciato la settimana scorsa in Parlamento, insisterà sulla richiesta di calendarizzazione della proposta di legge sul reato universale di ricorso alla maternità surrogata a firma di Carolina Varchi ma che ripropone un testo della Meloni depositato nella scorsa legislatura. Richiesta che potrebbe essere accolta già in settimana nell’ambito di un ufficio di presidenza della commissione Giustizia della Camera.