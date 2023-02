Famiglie in cerca di aiuti per far fronte ai costi più alti per le badanti

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Sostenere i costi per l’aiuto di una badante, con gli aumenti retributivi e contributivi scattati da gennaio, che si aggiungono al caro vita, rischia di diventare uno sforzo insostenibile per molte famiglie, soprattutto nel caso di anziani non autosufficienti che hanno bisogno di più di una figura al proprio fianco (due persone che si alternano in periodi diversi dell’anno o una colf che affianca la badante). È l’allarme che arriva da un’indagine statistica condotta dal Censis su un campione di famiglie associate ad Assindatcolf (Associazione nazionale dei datori di lavoro domestico), contenuta nel paper «Welfare familiare e valore sociale del lavoro domestico in Italia», che confluirà nel Rapporto 2023 dell’associazione.

L’indagine

Su un campione di 1.122 famiglie (con un componente over 65 in quasi due terzi dei casi), il 59% degli interpellati trova che la spesa per la badante sia diventata insostenibile o parzialmente insostenibile. La metà delle famiglie coinvolte nella rilevazione dichiara di versare più di 1.100 euro al mese per la badante.

Loading...

L'impegno economico e le criticità Loading...

L’adeguamento all’inflazione ha determinato da gennaio un aumento del 9,2% dei minimi retributivi dei lavoratori domestici rispetto al 2022 e dell’11,5% dell’indennità di vitto e alloggio per gli assistenti conviventi. A questi incrementi si aggiunge l’aumento dell’8,1% dei contributi previdenziali a carico delle famiglie, per tutti i collaboratori: per rapporti di lavoro di durata superiore a 24 ore settimanali, i contributi sono passati da 1,06 euro a 1,15 euro all’ora.

Gli interventi più urgenti

Per questo le famiglie intervistate mettono al primo posto, fra gli strumenti più urgenti da adottare nella tutela della non autosufficienza, la previsione di incentivi all’assunzione degli assistenti familiari, per ridurre i costi che il datore di lavoro domestico deve sostenere.

Tutto questo accade mentre, a causa dell’inflazione, buona parte delle famiglie sta già facendo una “spending review” su altri fronti: quasi la metà dei nuclei interpellati dal Censis dichiara di aver limitato le attività ricreative e 4 su 10 hanno ridotto l’acquisto di elettrodomestici e abbigliamento. Una famiglia su due afferma di aver già dovuto ricorrere ai risparmi per far fronte alle spese familiari e di salute.