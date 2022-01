Famiglie e consumatori

Ascolta la versione audio dell'articolo

In arrivo a marzo l’assegno unico

L'assegno unico familiare coprirà dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni del figlio. La misura parte da una cifra minima mensile di 50 euro a figlio fino a un massimo di 175 per Isee fino a 15mila euro. Sono previste diverse maggiorazioni, ad esempio per i figli successivi al secondo, oppure 100 euro per i nuclei con almeno quattro figli. La domanda va presentata da gennaio 2022 all’Inps. Da marzo l’assegno andrà a sostituire le detrazioni fiscali per i figli a carico destinatari del nuovo contributo e gli attuali assegni al nucleo familiare. Da gennaio verranno cancellati anche il premio alla nascita e il bonus bebé per i neo-genitori.

1° marzo 2022

Legge 46/2021; Dlgs 230/2021

Soggetti: lo

65

Proroga del mercato tutelato luce e gas

La scadenza del servizio di maggior tutela per gli utenti luce e gas, prevista per il 31 dicembre 2022, è stata prorogata al 2024

1° gennaio 2022

Dl 152/2021, articolo 16-ter

Soggetti: lo

66

Rateizzazione bollette di luce e gas

Prevista la possibilità di rateizzare gli importi delle bollette luce e gas emesse fino ad aprile del 2022, con rate fino a 10 mesi. L’Arera dovrà definire termini e regole applicative del provvedimento

1° gennaio 2022

Legge di Bilancio, articolo 1, comma 509

Soggetti: lo

67

Rifinanziati i bonus per Tv e decoder

Rifinanziati i bonus tv e decoder per il 2022. I pensionati over 70 che hanno diritto al bonus, con trattamento pensionistico inferiore ai 20mila euro, potranno ricevere tv e decoder direttamente a casa

1° gennaio 2022

Legge di Bilancio 2022, articolo 1, commi 480-485

Soggetti: lo