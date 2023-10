Italiani: ottimismo in ripresa, risparmio in aumento e investimenti più sicuri

Lagarde: tassi invariati, inflazione resterà elevata a lungo

Cresce dal 43 al 48% la propensione al risparmio

Sono in particolare le prospettive economiche personali che volgono in positivo: è pari a un +11% il saldo tra chi pensa che nei prossimi 3 anni la propria situazione personale migliorerà vs peggiorerà. E sono i più giovani, tra 18 e 30 anni, in particolare a guardare la propria situazione economica con maggior ottimismo per il futuro, seguiti dai Millenial (31-44 anni) che recuperano le attese. Rimane invece alto il pessimismo sulla situazione economica del Paese, con un 54% di pessimisti e solo un 17% di ottimisti. La situazione di miglioramento, secondo l’indagine, ha consentito agli italiani una accresciuta capacità di risparmio: il 48% del campione dichiara di essere riuscito a risparmiare rispetto al 43% del 2022, mentre viene evidenziata una minor necessità di intaccare i propri risparmi. Allo stesso tempo emerge una lieve ripresa degli investimenti più orientati a strumenti finanziari meno rischiosi.

I risparmi del lock down servono per le spese impreviste

La percezione dell’aumento dei prezzi a causa dell’inflazione non si arresta e continua a mantenere elevato il livello di preoccupazione della popolazione italiana circa l’impatto sul proprio bilancio familiare; circa un terzo degli italiani si dichiarano molto preoccupati. Ma nel frattempo hanno adottato strategie di contenimento che sembrano risultare loro efficaci, dalla ricerca di offerte, all’apertura a nuovi prodotti e all’acquisto online. La preoccupazione per il caro vita tocca tutti o quasi, un terzo degli italiani, come si è detto, ne è molto preoccupato e ben tre quarti ha attivato delle strategie di contenimento per alleggerire le ricadute sul bilancio familiare, che sembrano aver avuto successo.

Sono 3 su 4 gli italiani che hanno già messo in atto delle strategie di contenimento dell’impatto del caro prezzi: la ricerca di sconti e promozioni si conferma la strategia più adottata per far fronte al caro prezzi. In questo contesto il concetto di risparmio assume un’accezione prevalentemente positiva: è associato per lo più alla tranquillità (39%), ma anche a tutela (22%), saggezza (16%) e crescita (10%); risparmiare implica anche una proiezione al futuro per un italiano su quattro. Allo stesso tempo, per un italiano su tre, il risparmio oggi, più di un anno fa, implica fare dei sacrifici (29% contro il 25% nel 2022).

Cala la fiducia di imprese e consumatori

Crescono coloro che vivono la capacità di risparmio con meno ansia e senza troppe rinunce (53% contro il 49% nel 2022), tornando di fatto ai livelli del 2021, a fronte di una contrazione di coloro che non vivono tranquilli se non mettono da parte dei risparmi (34% contro il 37% nel 2022). I risparmi accumulati, anche grazie al periodo del lock down, permettono a molti italiani di fare fronte a spese impreviste con mezzi propri e con una certa tranquillità per piccoli importi. Si tratta di un numero in lieve crescita rispetto allo scorso anno: 77% le famiglie in grado di far fronte a spese non programmate pari a 1.000 euro (75% nel 2022). Risulta, invece, più difficile affrontare spese impreviste di entità importanti, stante il perdurare di un elevato tasso di inflazione e la volontà di mantenere i propri consumi: il 36% delle famiglie è in grado di fare fronte a spese non programmate di 10.000 euro, in lieve calo rispetto al 2022 (39%).

Sale al 38% la propensione verso investimenti sicuri.

A livello finanziario, si nota una crescita della propensione verso strumenti finanziari più sicuri, a scapito dell’immobilismo e della liquidità, certamente legata sia all’inflazione, sia ai maggiori rendimenti che offrono molti intermediari e i titoli di stato. Nel 2023 cresce il livello di apertura all’investimento: il 36% dichiara di investire una parte dei risparmi rispetto al 34% nel 2022. Si mantiene costante la propensione a spendere il denaro o a tenerlo a disposizione sul conto corrente che riguarda il 62% degli italiani (era il 63% nel 2022 e il 61% nel 2021).