Famiglie infrante, imprese e filantropia: le tre lezioni dell’addio tra Bill e Melinda

La fine del matrimonio di Bill e Melinda Gates - una coppia rimasta unita per 27 anni nei quali il fondatore di Microsoft e la moglie hanno dato alla luce tre figli e costituito l’omonima fondazione che oggi conta 1.600 dipendenti e 50 miliardi di dotazione - è una vicenda emblematica. Come il recente divorzio Bezos e altri casi nostrani, mette in luce a livello globale come la famiglia nel sistema sociale sia in crisi.

Questi casi però si complicano nel momento in cui la relazione si intreccia ad un ingente patrimonio e alla presenza di molteplici organizzazioni che vedono gli ex consorti coinvolti. Che cosa accade quando a sciogliersi è una famiglia imprenditoriale coinvolta in diverse entità organizzative (come imprese o fondazioni)?

Dall’analisi del caso Gates possiamo identificare tre importanti tensioni che aprono ad altrettanti quesiti chiave per la preservazione del valore delle famiglie imprenditoriali, asse portante dell'economia, in particolare di quella italiana.

Tensioni temporali

Il progetto di coppia nasce con l’auspicio di durare in eterno, spesso con l’intenzione di dare vita a nuove generazioni con le quali sia possibile estendere il proprio orizzonte temporale oltre l’aspettativa di vita. Questa «sindrome di visione di lungo periodo» delle famiglie tende a proiettarsi nelle organizzazioni in cui le famiglie imprenditoriali sono coinvolte, negli investimenti e nelle scelte strategiche.

Tuttavia, i recenti trend mettono in evidenza una contrapposizione tra l’orientamento al lungo termine, verticale (o inter-generazionale) nella propria discendenza e un orientamento al breve-medio termine (orizzontale o intra-generazionale) nella coppia. Superato lo scoglio di assicurare una discendenza in un futuro remoto, le coppie sempre più spesso decidono di dedicarsi ad obiettivi diversi in una nuova “fase delle proprie vite” legata a un futuro prossimo. Come possono questi diversi orizzonti temporali coesistere e le tensioni tra di essi essere gestite affinché la famiglia imprenditoriale continui a prosperare nel futuro?