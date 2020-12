Manovra, ecco le principali novità per famiglie, lavoratori, imprese Nel passaggio del testo in Commissione bilancio di Montecitorio sono stati introdotti 320 emendamenti, per un ammontare complessivo di risorse che sfiora i cinque miliardi di Andrea Carli

Assegno unico, giovani, vaccini, lavoro e Sud: ecco la manovra da 40 miliardi

Nel passaggio del testo in Commissione bilancio di Montecitorio sono stati introdotti 320 emendamenti, per un ammontare complessivo di risorse che sfiora i cinque miliardi

Dopo settimane di stand-by, al termine di una maratona di due giorni, nel passaggio in Commissione Bilancio alla Camera la manovra 2021 fa il carico di nuovi bonus e incentivi. Via libera a 320 emendamenti, per un ammontare complessivo di risorse che sfiora i cinque miliardi. Misure che “chiamano in causa” famiglie, lavoratori e imprese.

Il ddl di Bilancio approderà in Aula a Montecitorio martedì 22 dicembre, a partire dalle 9, quando il governo dovrebbe porre la questione di fiducia. Il voto finale in prima lettura è previsto prima di Natale (il testo passerà poi al Senato per l’approvazione definitiva prima di Capodanno).

Considerati i tempi stretti per la conversione in legge (entro il 31 dicembre, altrimenti si corre il rischio di far scattare l’esercizio provvisorio), la partita delle modifiche al testo uscito dal consiglio dei ministri il 16 novembre.

Ecco, in estrema sintesi, le ultime novità (si veda anche Il Sole 24 Ore del 21 dicembre).

FAMIGLIE

Affitti fuorisede

Viene previsto un fondo da 15 milioni per sostenere gli studenti fuorisede con Isee inferiore a 20mila euro nel pagamento dell’affitto.

Bonus auto

Vengono stanziati altri 420 milioni nel 2021: si tratta di ecoincentivi per l’acquisto di nuove auto che, per i primi 6 mesi del 2021, interesseranno anche le auto euro 6. A fronte della rottamazione di una vecchia auto (almeno 10 anni) è previsto un incentivo di 3.500 euro (1.500 dello Stato e 2.000 del venditore). Per i primi 6 mesi del 2021 arriva anche un ecobonus per il ricambio di veicoli commerciali. Confermati anche gli incentivi per le auto ibride ed elettriche.