Famiglie, turismo e raccolti: per i rifugiati ucraini primi passi sul lavoro (con molti freni)

Collaboratori familiari, addetti alla ristorazione, impiegati nell’agricoltura, mediatori culturali, export manager. È ampia la gamma delle attività nelle quali i cittadini (soprattutto le cittadine, in realtà) ucraini fuggiti dalla guerra stanno cominciando a muovere i primi passi, grazie alle procedure accelerate consentite dalla protezione temporanea Ue.

I numeri però sono ancora limitati. Un censimento nazionale di quanti hanno trovato lavoro non esiste. La multinazionale Randstad ha raccolto le adesioni di 300 rifugiati ucraini al progetto di sostenibilità sociale «Without Borders», avviando la metà di queste persone a corsi di italiano e al bilancio delle competenze. L’Agenzia per il lavoro Openjobmetis ne ha avviati al lavoro una sessantina. Valori estremamente piccoli di fronte ai 55.151 adulti (per l’88% donne) che finora hanno chiesto il permesso di soggiorno per protezione temporanea Ue e che quindi potrebbero subito lavorare.

GLI UCRAINI CHE HANNO CHIESTO LA PROTEZIONE UE Le richieste di permesso nel territorio

Le difficoltà

La necessità di lavoratori certo non manca, dal turismo all’agricoltura. «Le 25 filiere che fanno capo a Federturismo Confindustria- sottolinea la presidente Marina Lalli - hanno già denunciato la mancanza di 300mila figure mancanti per i prossimi mesi. Detto questo - aggiunge - non siamo stati neanche convocati dai ministeri per programmare l’inserimento delle persone provenienti dall’Ucraina».

Nelle attività agricole «i profili mancanti per la stagione sono 70-100mila», spiega Roberto Caponi, direttore lavoro di Confagricoltura. «Sappiamo che alcune Questure rilasciano con difficoltà i codici fiscali ai cittadini ucraini - aggiunge - e ci sono già ritardi e difficoltà tecniche sia nell’applicazione del decreto flussi 2021, sia nel compimento della sanatoria 2020».

Sulla stessa linea Romano Magrini, responsabile relazioni sindacali e lavoro di Coldiretti: «In Emilia Romagna, Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia l’esigenza di personale è enorme - dice - perché è iniziato il periodo della raccolta e non è ancora arrivato nessuno dei 42mila stagionali previsti dal decreto flussi 2021».