Family act, ecco il restyling dell'assegno unico per i figli di Andrea Gagliardi

(calypso77 - stock.adobe.com)

Prende forma il restyling dell'assegno unico e universale, prima gamba del Family act che ha ottenuto il via libera della Camera in prima lettura. È un sostegno per tutte le famiglie, per i figli a carico dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni compiuti, maggiorato per disabili e terzo figlio.