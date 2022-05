Family act già in vigore? Ecco perché per nuovi congedi e aiuti serviranno altri due anni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una legge delega al Governo affinché metta in campo soluzioni e misure a sostegno delle famiglie, su materie e ambiti diversi. Per l’esercizio delle deleghe (5) sono poste scadenze temporali differenti, a seconda dell’oggetto della delega: si va dal 12 maggio 2023 (riordino e il rafforzamento delle misure di sostegno all’educazione dei figli e promozione responsabilità familiari) alla stessa data del 2024 (riordino e l’armonizzazione della disciplina relativa ai congedi parentali; rafforzamento delle misure volte a incentivare il lavoro femminile e la condivisione della cura e per l’armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro; sostegno della spesa delle famiglie per la formazione dei figli e il conseguimento dell’autonomia finanziaria da parte dei giovani).

Giovedì 12 maggio è entrato in vigore il Family Act (“Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia”, approvato in via definitiva dal Senato il 6 aprile e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.97 del 27 aprile, legge 32/2022), la riforma organica per le famiglie italiane che prevede un potenziamento del sistema del welfare. Il 12 maggio è dunque partito il cronometro per dare sostanza, tramite i decreti attuativi, a quello che allo stato attuale è una cornice normativa.

Mattarella: le misure del Family Act meritano di essere rese esecutive con rapidità

Nel pacchetto delle soluzioni previste rientrano alcune misure già in vigore come l’assegno unico e universale, ma anche il sostegno alle spese per i percorsi educativi dei figli, la revisione dei congedi parentali con la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura dei figli per entrambi i genitori, misure di incentivo al lavoro femminile e infine il tema della formazione e della emancipazione giovanile. «Le azioni previste nell’ambito della legge delega 32/2022 - ha sottolineato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un messaggio inviato in occasione degli Stati Generali della Natalità - recentemente approvata dal Parlamento, meritano di essere rapidamente rese esecutive, per contribuire alla ripartenza del Paese».

Riordino e rafforzamento delle misure di sostegno all'educazione dei figli

L’articolo 2 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (quindi entro il 12 maggio 2023), su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, con il Ministro della cultura, con il Ministro dell’università e della ricerca, con il Ministro per le disabilità e con il Ministro per le politiche giovanili, uno o più decreti legislativi per il riordino e il rafforzamento delle misure di sostegno all’educazione dei figli.

Disciplina dei congedi parentali, di paternità e di maternità

L’articolo 3 delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge (quindi entro il 12 maggio 2024), su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con l’Autorità politica delegata per gli affari europei, uno o più decreti legislativi per l’estensione, il riordino e l’armonizzazione della disciplina relativa ai congedi parentali, di paternità e di maternità.