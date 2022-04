Family Act, sì definitivo al Senato. È legge

1' di lettura

Con 193 voti favorevoli, 10 contrari e 15 astenuti al Senato, il Family Act è diventato legge. Il Family Act è un pacchetto di misure pensate per le famiglie con figli che hanno lo scopo di promuovere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, contrastare la denatalità, valorizzare la crescita dei bambini, promuovere l’autonomia dei giovani e favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro, in particolare quello femminile.

Bonetti: riforma per il Paese di oggi e di domani

«Ringrazio per il contributo trasversale di ricomposizione delle posizioni a livello parlamentare. La riforma del Family Act deve essere di tutti, non deve avere l’identità di una parte politica, perchè è un riforma di cui tutti noi ci dobbiamo rendere responsabili, è una riforma per il Paese di oggi e per il Paese di domani. Attraverso questo voto proponiamo un nuovo modo di fare politica che richiede mediazione, onestà, attenzione ai tempi e rispetto delle parole, come diceva Tina Anselmi». Così la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti in Senato per il voto definitivo sul Family Act.