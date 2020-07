Family office, ecco come le famiglie più ricche del mondo fanno fruttare il loro patrimonio Secondo lo studio mondiale di Ubs, oltre il 77% da inizio anno a maggio ha riportato performance di portafoglio in linea o superiore ai target fissati di Lucilla Incorvati

Esperti, tattici, bravi nel maneggiare meticolose e metodici riescono a dribblare i sell-off di mercato, portando in salvo le performance di portafoglio anche nei periodi più critici. Sono i family office che sono riusciti anche nelle fasi più acute dell’effetto pandemia sui mercati a implementare strategie reattive.

Nel primo trimestre del 2020 il drawdown massimo dei family office si è attestato mediamente al 13%, ma sono comunque riusciti a proteggersi dai peggiori effetti del sell-off, riequilibrando i portafogli per gestire i rischi. Oltre tre quarti degli intervistati (77%) hanno dichiarato che, da inizio anno a maggio, la performance dei loro portafogli è stata in linea o superiore ai rispettivi benchmark target. Oltre la metà dei family office (55%) ha riequilibrato i portafogli nei mesi di marzo, aprile e maggio per mantenere un'allocation di lungo periodo.

Se da un lato due terzi (67%) affermano di non aver modificato la view di medio termine, dall'altro la maggior parte di loro sta cercando di modificare i portafogli in chiave tattica per rispondere ai cambiamenti macroeconomici e di mercato. Lo mette in evidenza il Global Family Office Report 2020, evidenzia come i family office abbiano subito l'impatto dei dirompenti cambiamenti di mercato derivanti dalla pandemia Covid-19 e descrive le strategie implementate per rispondere alla crisi. Allo studio hanno partecipato i principali manager ed executive di 120 Family Office in tutto il mondo. Il campione è costituito esclusivamente da family office individuali, con una ricchezza totale media 1,6 miliardi di dollari.

Azioni, oro, real estate, senza rinunciare al cash

I family office presentano una forte propensione al rischio e stanno approfittando della dislocazione di mercato per far leva sulle opportunità e ottenere rendimenti più elevati. Circa la metà (45%) vuole incrementare le allocazioni nel settore immobiliare, circa il 44% punta a incrementare la propria esposizione nell'azionario dei mercati sviluppati , seguito dal 38% che si sta indirizzando verso l'azionario emergente. Molti hanno anche incrementato l’ allocazioni in oro con l’intento di tenerlo nel lungo termine e sul cash dove invece il 26% vuole diminuire l’esposizione nei prossimi 2-3 anni. Con un approccio tipico da istituzionale, i family office spesso abbracciano e gestiscono il rischio come nessun altro investitore. L'obiettivo è quello di non riportare perdite, rinunciando anche a quelle opportunità che possono rivelarsi una fonte di preoccupazione per i clienti. Per questo il fine ultimo è quello di investire liquidità per trarre vantaggio dalle dislocazioni del mercato.

Calo delle aspettative per i rendimenti del private equity

Più di tre quarti (77%) dei family office investono nel private equity, con il 69% che considera il settore uno dei principali driver dei rendimenti. Tuttavia le aspettative di rendimento del private equity sono calate in scia alla dislocazione economica scaturita dalla pandemia Covid-19. Solo la metà (51%) dei family office stima che il segmento private equity sovraperformi rispetto agli investimenti pubblici, percentuale in calo dal 73% riportato in precedenza.I family office sottolineano che gli investimenti diretti offrono un maggiore controllo, con il 35% degli intervistati che ritiene che questa caratteristica sia un vantaggio, rispetto al 27% rilevato prima della pandemia. Chi investe in società di private equity è stato regolarmente aggiornato e dunque è più aggiornato sullo stato di solvibilità delle aziende colpite dalla crisi.