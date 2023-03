Fano, trovati resti di un edificio di epoca romana: forse è la basilica di Vitruvio

Ascolta la versione audio dell'articolo

In occasione di alcuni lavori edili in centro a Fano, sono emersi dei resti relativi a un edificio pubblico, di epoca romana, collocato in affaccio al foro cittadino che potrebbe essere la basilica di Vitruvio, citata dal celebre architetto nel suo “De Architectura”.

La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Ancona Pesaro-Urbino su Facebook spiega: «Si tratta di un complesso costituito da almeno 5 ambienti, i cui muri, conservati in alzato per circa 2 metri, hanno lo spessore di 5 piedi romani (1,50 metri) e sono rivestiti in malta di calce e lastre di marmo.

Sono state parzialmente messe in luce anche le relative pavimentazioni, che sono in marmi d'importazione, di colore verde e rosato, probabilmente cipollino verde e pavonazzetto.

Tutto il complesso, databile a circa 2000 anni fa, è stato interessato almeno da due ulteriori fasi di vita in epoca medievale, di cui sono state ritrovate alcune tracce: strutture murarie, focolari, frammenti di ceramica invetriata».

Fra i materiali recuperati, vi è anche un frammento di iscrizione su marmo che riporta su due righe le lettere V e I e conserva ancora tracce della “rubricatura”, ovvero la colorazione in rosso dei solchi delle lettere incise.