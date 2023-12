Fantascienza o realtà? Ecco perché le Borse continuano a correre

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Peter Kazimir, presidente della Banca centrale della Slovacchia e membro del Consiglio della Bce, ha provato a gettare acqua sul fuoco. Un taglio dei tassi in Europa già nel primo trimestre del 2024, ha detto, «è fantascienza». Ma evidentemente al mercato la fantascienza piace: attualmente i futures scontano infatti in Europa sei tagli dei tassi nel 2024 per un totale di 150 punti base, con la prima sforbiciata a partire già dal primo trimestre con una probabilità del 90%. E sei tagli, ma con partenza verso maggio, sono attesi anche negli Stati Uniti. Che siano previsioni realistiche, oppure banale fantascienza come dice Kazimir, una cosa è certa: questa euforia da tassi continua a dare benzina ai mercati finanziari e al duplice rally di Borse e bond.

Borse e bond in corsa

I listini europei infatti hanno proseguito ieri la marcia al rialzo, frenati un po’ sul finale solo dal rallentamento di quelli statunitensi. La Borsa di Francoforte ha guadagnato un altro 0,75%, portando il rialzo da inizio anno al 19,63%: balzo che le ha permesso, anche ieri, di toccare il nuovo massimo storico nonostante (anzi grazie) la frenata degli ordini industriali n Germania. La Borsa di Milano ha portato a casa ieri lo 0,81% (+27,92% da inizio anno), restando sopra la soglia dei 30mila punti che non vedeva da giugno 2008. Parigi ha guadagnato lo 0,66%, Madrid lo 0,19%. Londra lo 0,34%.

Loading...

Ma il movimento più forte l’hanno fatto i titoli di Stato: prezzi in rialzo e rendimenti in forte calo per adeguarsi ad aspettative di tassi più bassi in futuro. I Bund tedeschi decennali una settimana fa offrivano sul mercato un rendimento del 2,42%. Martedì erano già scesi al 2,24%. Mentre ieri sono arrivati al 2,20%. Idem i BTp decennali: dal 4,17% di una settimana fa, sono scesi al 3,94% di ieri. Lo spread tra titoli italiani e tedeschi è rimasto stabile intorno ai 174 punti base, ma il livello dei tassi è calato decisamente. E lo stesso è accaduto negli Stati Uniti, dove i Treasury decennali in una settimana sono passati dal 4,27% al 4,11%. Merito, appunto, delle «fantascientifiche» attese su Bce e Fed.

Come nascono le aspettative

A dispetto di quanto dice il presidente della Banca centrale della Slovacchia, i mercati non hanno aumentato le aspettative sui tagli dei tassi a caso. Possibile che la scommessa di sei tagli sia eccessiva. Possibile che puntare sul primo taglio entro marzo in Europa sia azzardato. Questo è vero. Ma una cosa è certa: l’economia sta frenando bruscamente in Europa, e mostra crepe vistose anche negli Stati Uniti, mentre l’inflazione scende.

L’ennesima dimostrazione è arrivata ieri. In Germania è emerso che ad ottobre sono crollati inaspettatamente gli ordini del settore industriale: a livello mensile “adjusted” si registra un calo del 3,7% su mese mentre a livello tendenziale la riduzione è del 7,3 per cento. Il mercato si aspettava invece, su base mensile, un +0,2%. Non poca la differenza. Negli Stati Uniti è invece il mercato del lavoro a segnalare, ancora una volta, un peggioramento.