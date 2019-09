Fantasia anni Quaranta da Maison Margiela, l'opulenza provenzale per Dries Van Noten di Angelo Flaccavento

A sinistra un momento della sfilata Maison Margiela, a destra la sfilata Dries Van Noten (foto Afp)

Con i venti ambientalisti che incombono, il rischio è che l'estetica dominante trasformi tutte in pastorelle vestite di garza intente a giardinare o abbracciare alberi. O forse no. A Parigi in questi giorni avanza una fronda di sobillatori che in tema di femminilità sono di tutt'altra opinione e che insomma propongono un ritorno deciso, se non al sexy, di certo ad un glamour sinuoso e predace.

John Galliano, da Maison Margiela, monta una fantasia anni quaranta di ufficiali al fronte e suffragette che li accudiscono nella quale lui come lei sono dannatamente sensuali, ma nessuno é come dovrebbe essere, o almeno non del tutto. I personaggi di questo racconto, un period piece presentato nel vuoto astratto e siderale di una stanza tutta bianca con pavimento metallico, si scambiano volentieri i tacchi, ma anche le bustine e i bustini, le mantelle e le velette, perché per Galliano la porosità di maschile e femminile é una nozione acquisita, sedimentata con le memorie debosciate del clubbing newromantic. Nel turbinare di segni, solo le silhouette - segnate in vita, rotonde di spalle, piene di curve - sono riconoscibili, perché l'effetto é ottenuto con torsioni, decostruzioni, avviluppamenti, perforazioni tutte di oggi, e tutte margeliane. Le note di collezione indicano una chiave di lettura interessante: la distorsione di ricordi e memorie nella trasmissione del sapere da una generazione all'altra. Un fatto naturale, che la digitalizzazione dello scibile ha fatto da ultimo deflagrare. In questa chiave la prova assume un senso di forte presenza nel contemporaneo, diluita però da una certa letteralità estetica. Galliano é al meglio quando si slaccia dalle contingenze e sutura verità e fantasia, e questa volta appare troppo legato al reale, troppo vicino a quanto già fatto per la couture per elettrizzare da par suo.

Da Thierry Mugler, sexy è un mantra imperituro e una parola d'ordine irrimunciabile ab origine, che l'arrivo qualche stagione fa de direttore creativo Casey Cadwallader ha fatto virare con decisione verso una stranezza dura, forzata e metropolitana che non sempre convince. A questo giro le amazzoni di Mugler, anelli al naso e un po' ovunque, sono di ogni altezza e taglia, perché sexy non é solo il corpo perfetto. Messaggio importante e condivisibile, tradotto in vestiti - guaine seconda pelle e tailoring sovradimensionato - che poco di nuovo apportano alla conversazione, e che ricordano troppo da vicino il lavoro di Glenn Martens.

Altrove, è una gioiosa leggerezza di spirito a manifestarsi, alla faccia dei profeti di sventure. Da Rochas, Alessandro Dell'Acqua svuota e alleggerisce tutto, puntando su colori saturi e materie brillanti. Lo spirito couture, che nell'interpretazione di Dell'Acqua riassume l'identità della maison, non scompare, ma si diluisce, diventando tutt'uno con il tessuto. L'effetto ha la acquosità densa di un gouache. Intriga e intrattiene l'occhio mentre si traduce in forme che donano.

Leggerezza e gioia esplodono da Dries Van Noten, che collabora una tantum con il grande e indimenticable Christian Lacroix, firmando la collezione a quattro mani. Una operazione inusuale, nella quale i codici Lacroix - il colore saturo, gli echi spagnoli, la grandeur giocosa, i volant e l'opulenza provenzale - sono filtrati dalla sensibilità belga di Van Noten, che acciacca, asciuga, pulisce e ricontestualizza in un orizzonte più concreto, senza rinuciare alla magia. La fusione dei rispettivi DNA riesce perfettamente in una lezione di moda con la M maiouscola.

Da Lanvin, Bruno Sialelli, il giovane direttore creativo insediatosi da meno di un anno, continua a definire, lentamente, la nuova identità del marchio. Punta su un lessico languido e sognante che deve ancora molto a Loewe, precedente datore di lavoro, ma che nel tailoring e nei capi più fluidi trova una sigla affatto personale.