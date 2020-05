Fao: la deforestazione rallenta ma non in Africa. Europa e Asia meno virtuose Nel decennio 2010-2020 la Terra ha perso in media 4,7 milioni di ettari all’anno di boschi e foreste, meno dei 5,2 milioni di ettari del 2000-2010 e dei 7,8 milioni del 1990-2000, il decennio orribile per la salute del pianeta. Si conferma dunque la tendenza a un miglioramento, anche se molto lenta di Gabriele Meoni

La deforestazione frena, ed è una buona notizia per il pianeta, ma lo fa troppo lentamente, e questa è una notizia assai meno buona. A certificarlo è il «Global Forest Resources Assessment 2020», il monitoraggio realizzato dalla Fao che viene aggiornato ogni 5 anni. Un lavoro di mappatura della superficie forestale dei cinque continenti che incrocia oltre 60 variabili in 236 Stati, cui in giugno seguirà una presentazione più dettagliata Paese per Paese.

Cominciamo dalle notizie (relativamente) positive: nel decennio 2010-2020 la Terra ha perso in media 4,7 milioni di ettari all’anno di boschi e foreste, meno dei 5,2 milioni di ettari del 2000-2010 e dei 7,8 milioni del 1990-2000, il decennio orribile per la salute del pianeta. Si conferma dunque la tendenza a un miglioramento, anche se molto, troppo lento. E l’obiettivo di azzerare la deforestazione entro il 2020 (uno dei Sustainable Development Goals dell’Onu) può dirsi mancato.

Migliora il Sudamerica, peggiora l’Africa

Il dato globale nasconde tuttavia divari giganteschi tra un continente e l’altro. Se infatti Asia, Oceania ed Europa nell’ultimo decennio hanno incrementato la superficie forestale e il Nordamerica l’ha lasciata praticamente invariata, Sudamerica e Africa accusano un bilancio in rosso. Con una ulteriore, fondamentale differenza: l’America latina ha perso «solo» 2,6 milioni di ettari all’anno - la metà del ventennio precedente - mentre l’Africa è la vera nota dolente, con un’accelerazione della deforestazione da 3,4 a 3,9 milioni di ettari annui.

Asia ed Europa «compensano» meno

Se il bilancio globale migliora troppo lentamente la responsabilità è ovviamente delle aree che continuano a deforestare pesantemente, ma si registra una frenata anche dei continenti virtuosi. Negli ultimi 10 anni per esempio l’Asia ha dimezzato l’incremento della superficie forestale da 2,4 a 1,2 milioni di ettari all’anno mentre l’Europa l’ha quasi azzerato (da 1,2 milioni a 300mila ettari all’anno). Asia ed Europa insomma compensano in misura minore rispetto al passato la perdita di foreste di Africa e Sudamerica.

In 5 Paesi oltre metà delle foreste globali

Dalla fotografia dell’Agenzia Onu con sede a Roma emerge un pianeta con 4 miliardi di ettari di foreste, pari al 31% della superficie coperta da terre ed equivalenti a circa mezzo ettaro pro capite. Ognuno di noi insomma ha a disposizione 5.200 metri quadri di boschi. Il calcolo è puramente teorico, perché la distribuzione degli alberi è estremamente diversificata. Il 54% delle foreste si trova infatti in soli 5 Paesi: Russia, Brasile, Canada, Stati Uniti e Cina.