Faq fuori dalla scala giuridica ma va preservato chi si adegua

2' di lettura

Le Faq, risposte a dubbi e quesiti, sono un modo semplice di chiarire le norme vigenti. Ma che affidamento vi si può dare? Il problema è stato affrontato da un parere del Consiglio di Stato (sezione prima, 20 luglio 2021 n.1275) decidendo un ricorso che contrapponeva un’impresa alla regione Calabria per ottenere finanziamenti.

La soluzione data dei giudici è complessa, ma rischia, paradossalmente, di disorientare chi si affida alle Faq.

Loading...

Inesistenti nell’ordinamento

Le frequently asked questions intendono rispondere alle domande che sono poste (o potrebbero essere poste) con una frequenza dagli utilizzatori di un servizio. Si tratta di risposte pubbliche, per lo più su siti web, che chiariscono con effetto generale e pubblicamente le questioni più diffuse. Trasparenza ed economicità suggeriscono infatti di risolvere in via preventiva i problemi interpretativi ed applicativi.

Tuttavia, le Faq sono sconosciute all'ordinamento giuridico: le disposizioni preliminari del Codice civile del 1942, enumerando le fonti del diritto, non lasciano spazio per le Faq, perché queste svolgono una funzione pratica e non indicano elementi utili né circa la loro elaborazione, ne circa i soggetti che ne sono i curatori o i responsabili.

Non possono essere considerate simili a circolari, perché non costituiscono un obbligo nemmeno per le amministrazioni che le hanno emesse.