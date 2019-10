Faraday Future, presentata l'istanza di fallimento

1' di lettura

Nuovi problemi per la statunitense Faraday Future, che sembra sempre più destinata alla via del declino. Il suo fondatore Jia Yueting ha presentato un'istanza di fallimento per ottenere protezione dalle richieste di banche e creditori per il debito contratto per l'avvio dei suoi progetti avveniristici, a partire proprio dalla start-up per la produzione di auto elettriche. Si tratta di 3,6 miliardi di dollari, che potrebbero essere rimborsati anche tramite la cessione o la quotazione in Borsa della Smart King, la holding titolare del pacchetto di maggioranza della stessa Faraday. Per il produttore di EV si tratta dell'ennesimo ostacolo dovuto al suo fondatore: già nel 2017 la società ha dovuto rinunciare a incentivi per 335 milioni di dollari che il Nevada aveva stanziato in cambio di un investimento da 1 miliardo per una nuova fabbrica a nord di Las Vegas a causa del congelamento delle attività della LeEco Holdings del tycoon cinese decisa da un tribunale in Cina. Faraday Future ha presentato la FF91 a inizio 2017, ma da allora non è riuscita a raccogliere gli 850 milioni di dollari necessari per avviare la produzione di serie, nonostante l'anno scorso il 45% del capitale sia passato al colosso immobiliare cinese Evergrande per 2 miliardi di dollari. Cui hanno fatto seguito strascichi giudiziari tra Evergrande e Jia Yueting sfociati in blocchi delle attività, licenziamenti e dalla decisione di fermare la fabbrica californiana di Hanford.