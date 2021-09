Fare business in Cina, così è cambiato il Paese nel dopo-Covid

4' di lettura

Vaccinato e con un nuovo visto, dopo la quarantena ho percorso le strade della Cina per più di un mese dopo quasi due anni di assenza forzata da Covid-19. L’onnipresente codice QR usato per qualsiasi cosa (registrazione, tampone, ordinare cibo e servizi) ha confermato fin dai primi giorni che la “China tech” ha continuato ad accelerare durante l’epidemia; e in realtà il QR code è solo una delle tante manifestazioni quotidiane e superficiali dell’immenso iceberg tecnologico cinese.

Nei beni di largo consumo, il business online è diventato il 34% del totale (fonte: Nielsen Retail), crescendo del +30% annuale negli ultimi due anni, mentre il tradizionale “off-line” è rimasto stabile. L’online si è ora sviluppato in 4 modelli: l’e-commerce originario rappresentato da Taobao/T-mall e JD; il content commerce (Tik Tok/Dou Yin, Kuai Shou, Xiao Hong Shu) dove le apps usano articoli, video, live streaming per vendere prodotti; il social commerce (Ping Duo Duo, We Chat) che agevola vendite piramidali tra amici o acquisti di gruppo; e infine il “O2O” (Online to Offline: Hema, Mei Tuan, E Le Ma) che agevola l’acquisto da punti vendita offline usando la app online e che sta trasformando ipermercati e supermercati in centri di distribuzione per prodotti già comprati con le apps.

L’offline stesso sta cambiando in stile Amazon Go negli Stati Uniti. La catena Bian Li Feng (“L' ape Efficiente”, con 2.000 negozi adesso, 10.000 pianificati nel 2023) non ha cassa e usa il pagamento automatico quando si esce, con telecamere e sensori che aggiornano i prezzi in tempo reale in base a domanda e offerta.

Enormi le implicazioni su come si fa pubblicità e cosa e come si vende ai consumatori. In passato il portafoglio prodotti passava dalle metropoli alle province nel corso di anni. Ora l’innovazione è totale e immediata dovunque con pubblicità, prezzi e promozioni su misura visibili e usabili allo stesso tempo. La trasformazione coinvolge anche settori inaspettati: secondo un prospetto dell’e-grocer Ding Dong, è previsto che le vendite online dei tradizionali “wet markets” (frutta e verdura fresca, etc.) che già erano a quota 45 miliardi di dollari nel 2019, quasi raddoppieranno alla fine del 2021, grazie anche agli investimenti di aziende come Miss Fresh e WM Tech, che già possono consegnare al consumatore finale in meno di un ora in quasi 20 città.

Innovazione, segmentazione e frammentazione però non devono ingannare. Dietro a molti di questi apparentemente nuovi marchi e imprese ci sono spesso i soliti colossi tecnologici. Per esempio, Hema appartiene ad Alibaba (market cap circa 600 miliardi) e grazie alle economie di scala dell’azienda madre continua a reinventare il concetto di “New Retail”.