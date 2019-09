Fare impresa nella ristorazione in franchising

Un brand storico nel settore della ristorazione, che ha saputo crescere in tutto il mondo anche grazie alla formula del franchising, è McDonald's. Il suo logo è riconosciuto in tutto il mondo: fondata nel 1955 negli Stati Uniti e approdata in Italia dal 1986, McDonald's è oggi presente in oltre 100 Paesi con 36.000 ristoranti - l'80% dei quali gestiti in franchising - e 1.900.000 dipendenti.

Oggi in tutto il mondo sono oltre 30.000 le persone che hanno deciso di mettersi in proprio affiancate da uno dei brand più noti a livello mondiale. In Italia i ristoranti McDonald's sono per il 90% gestiti secondo la formula del franchising grazie a 140 imprenditori locali che testimoniano il radicamento del marchio al territorio. L'azienda impiega circa 24.000 persone, il 92% con un contratto stabile, che servono ogni giorno un milione di clienti, per un totale di 250 milioni di panini l'anno solo nel nostro Paese.

Diventare franchisee non è però un'impresa per tutti: skills fondamentali sono un forte spirito di iniziativa, doti manageriali di leadership per gestire il personale e capacità relazionali nell'approccio ad una clientela molto diversificata. Ma non basta: occorre anche capacità finanziaria personale e molta voglia di investire su se stessi affrontando un rigido processo di selezione e formazione, per assicurare un servizio di qualità all'altezza del marchio e stringere una partnership di lunga durata (il contratto di franchising infatti può durare fino a 20 anni).