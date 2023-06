Fare innovazione con i metodi dell’Fbi? La soluzione è scientifica e parla italiano

Ascolta la versione audio dell'articolo

A dispetto del nome, The Doers, è una realtà italiana specializzata nel campo della consulenza. La sua missione? Supportare aziende e startup nella progettazione e nella gestione dei processi di innovazione in modalità “end to end”, dalla scoperta di nuovi mercati allo sviluppo di nuovi prodotti, servizi o modelli di business. Il suo fiore all’occhiello? Una metodologia sviluppata in house che aiuta i manager a prendere le decisioni strategiche più indicate e che permette loro di conoscere a fondo la vera natura di un determinato settore e di elaborare progetti basati su fatti e comportamenti reali, riducendo al minimo il rischio di insuccesso.

La metodologia in questione, denominato CSI (Customer Scientific Investigation), è basata su un rigoroso approccio scientifico-sperimentale costituito da tecniche di intervista e cross-examination utilizzate anche dall’Fbi nelle conversazioni con i testimoni, da un'organizzazione ciclica dei processi di investigazione a sei stadi (la stessa che troviamo nel modello Access formulato per la prima volta da Scotland Yard) e da procedure di profilazione di “Behavioral Evidence Analysis” (anch'esse largamente impiegate dall'agenzia federale americana).

La peculiarità di The Doers (fra le prime aziende in Italia ad adottare i framework di Outcome Driven Innovation) è quindi quella di fare consulenza a un livello diverso, superando i limiti dei Big Data e dei classici focus group, lavorando al fianco dei manager rispetto alla priorità del mercato (e non della tecnologia in senso stretto) e con il fine ultimo di creare processi strutturati per guidare la trasformazione digitale in azienda, utilizzando gli strumenti di progettazione e di prototipazione rapida più avanzati e valorizzando le persone che hanno uno spirito imprenditoriale.

La convinzione di Irene Cassarino, founder di The Doers, poggia su un assunto (in apparenza) molto semplice: solo un approccio scientifico permette di ottenere dalle interazioni con i potenziali futuri clienti delle informazioni “esatte” e non viziate da opinioni personali o della propria azienda o ancora da quelle degli stessi clienti stessi. E il valore dei dati così raccolti è il primo passo per prendere le decisioni migliori.

In molti ritengono i modelli di AI generativa un valido supporto per i leader aziendali per migliorare i processi decisionali: la vostra opinione al riguardo?

I modelli GPT sono utilissimi in molti ambiti aziendali. Anche noi li utilizziamo e sproniamo le aziende nostre clienti a prendere il meglio da questa tecnologia, sperimentando molto per imparare a conoscerla. Ma la verità è che la loro utilità dipende dal processo decisionale che si vuole mettere in atto: noi siamo specializzati nel processo decisionale di tipo scientifico, quindi non solo intelligente, ma razionale, con un approccio che si basa sull'analisi sistematica di scenari alternativi, su meccanismi di invalidazione “evidence-based”, sul ragionamento bayesiano e sulla mitigazione di credenze disfunzionali e bias cognitivi. La nostra esperienza ci conferma che questo tipo di approccio è molto utile se si è nella condizione di dover prendere una decisione rischiosa sul futuro, e quindi se investire o meno su un nuovo prodotto, se sviluppare o meno un brevetto o un'idea di innovazione rispetto a un'altra. In questo specifico campo, i modelli GPT sono fuori posto, performano male e sono fisiologicamente soggetti agli stessi bias di un essere umano, che in materia di razionalità – questo deve essere chiaro - non è un riferimento.