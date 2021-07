«Fare musica insieme significa rispettare la libertà degli altri»

4' di lettura

Un liutaio, in una chiacchierata privata, disse che i violinisti non possono essere sani di mente, visto che passano ore e ore a suonare uno strumento che produce suoni così acuti. Ovviamente si trattava di una iperbole. E spesso l’unica insania è data dalla passione per questo strumento che hanno i violinisti. Una passione che può nascere da una tradizione familiare o sentendo un saggio di un piccolo violinista. È proprio così, sentendo un altro bambino che suonava, che l’attrazione per lo strumento di Paganini è scattata per Sofia Manvati, giovane violinista comasca. Una passione coltivata bene, visto che la giovane Sonia è la prima vincitrice del concorso “Lombardia è Musica”, istituito da legge regionale e promosso dal Consiglio regionale in collaborazione con gli otto Conservatori e gli istituti di studi musicali della Lombardia. Il concorso ha visto quest’anno la sua prima edizione, riservata due sezioni: pianoforte ed archi. La seconda edizione del premio si aprirà ad altre famiglie di strumenti: quelli a fiato (ma per la sola sezione legni) e quelli a pizzico (chitarra, mandolino, arpa, clavicembalo).

Tornando all’edizione 2021, la premiazione si è svolta presso il conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, e i premi ai vincitori sono stati consegnati dal maestro Bruno Canino. La giovane vincitrice, ha 20 anni, è nata a Erba e dopo il conservatorio di Como, ha continuato la formazione all’Istituto Monteverdi di Cremona. Al concorso Sofia si è esibita con una musiche di Beethoven e Debussy.

Come è iniziata la sua passione per il violino, come mai ha scelto questo strumento?

Avevo circa sei anni e mezzo quando ho cominciato a suonare e più che una scelta è stata una folgorazione. Ero andata a sentire un saggio di mia cugina che suonava la chitarra e vicino a lei c’era un bambino che suonava il violino. Era piuttosto bravo. E mi è rimasta molto impressa la sensazione quasi di gelosia che provavo nel vedere questo violino in mano a quel bambino e il desiderio forte di averlo io. Allora ho cominciato a insistere tanto con i miei genitori.

È stato difficile coinvolgerli?

I miei genitori si occupano di arte e hanno favorito lo sviluppo di una sensibilità in questo senso. All’inizio pensavano che forse fosse più semplice l’approccio al pianoforte, che avevamo anche a casa. Ma io ero veramente convinta che dovevo suonare il violino. Ho cominciato a prendere lezioni private e poi sono entrata al Conservatorio a Como e poi sono stata ammessa all’Accademia Stauffer di Cremona dove ho studiato con Salvatore Accardo e poi ho continuato con Laura Gorna (tra l’altro moglie di Accardo, ndr) al conservatorio di Cremona.

Cosa ha imparato dai suoi maestri?

Per Accardo la cosa più importante è la partitura, quello che il compositore scrive, da cui spesso l’interprete si discosta. Poi la quantità di suono, la qualità. E anche la professoressa Gorna è molto attenta a questi aspetti.