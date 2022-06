Fare sistema per l’innovazione: anche l’Italia è Paese da unicorni

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Bisogna fare sistema tra tutti i soggetti abilitatori dell’innovazione, mettere a fattore comune le esperienze lasciando da parte gli individualismi e puntando a scalare a livello di dimensioni». Giovanni Tamburi sintetizza così quello che ha bisogno oggi il sistema dell’innovazione italiano per creare valore e start up a livello internazionale. E non risparmia anche un’autocritica, lui che con la sua Tamburi Investment Partners è uno degli attori che potrebbe essere enabler di un ecosistema nazionale: «È necessario avere più coraggio, anche come investitori – ammette -. Io stesso potrei fare di più: ora abbiamo un veicolo specifico per l’incubazione di start up, ma parliamo solo di cento milioni».

Tamburi ha chiuso così la sessione dedicata al consolidamento dell’ecosistema delle start up con la creazione anche in Italia di unicorni, di società con valutazione superiore al miliardo di dollari. Gli investimenti in innovazione hanno registrato un’accelerazione sotto la spinta dell’emergenza epidemica: la digitalizzazione dei servizi sperimentata in lockdown ha fatto lievitare a 700 miliardi di dollari la raccolta a livello globale nel corso del 2021 e anche quest’anno è iniziato all’insegna dell’ottimismo, con 145 miliardi nel primo trimestre, anche se con un generale rallentamento delle valutazioni. In questo scenario il Sud Europa, e l’Italia con essa, è il fanalino di coda con 3,8 miliardi nel 2021.

Ma il clima sta cambiando e anche il nostro Paese accelera sulla strada dell’innovazione, come sottolinea Paolo Gualtieri, docente dell’Università Cattolica, che ribadisce l’importanza dell’ecosistema: «Le start up di successo nascono vicino alle università e nell’indotto di Big tech, anche se oggi dobbiamo registrare con qualche preoccupazione che il sistema globale finisce per premiare, a livello di ricadute finanziarie, gli investitori rispetto ai fondatori».

Ma che la creazione di innovazione sia possibile lo dimostra una realtà come Scalapay, attore italiano “di ritorno” del “buy now pay later”, nata in Australia, dove la forma di rateazione dei pagamenti era già un fenomeno di grande successo, ed esportata in Italia sulla convinzione che il nostro mercato sarebbe stato ideale per questa nuova soluzione. La pandemia ha accelerato la spinta verso le soluzioni di pagamento per l’online e anche i merchant hanno spinto sull’ecommerce: l’analisi di cosa può funzionare in un mercato come quello italiano, unita all’adattamento alle specifiche esigenze ha permesso di trasformare Scalapay in unicorno proprio alla fine del 2021.

Ma anche una realtà più giovane come Smace, che punta all’offerta di “smart working as a service”, di un ufficio diffuso sulla base delle esigenze delle singole aziende può sfruttare la scia della fine dell’emergenza per favorire soluzioni ideali di lavoro per i dipendenti e per le aziende, con un servizio che anche in questo caso si evolve ascoltando il mercato.