«Fare squadra per l’innovazione»: anche l’Italia è un Paese per start up

Ma che la creazione di innovazione sia possibile lo dimostra una realtà come Scalapay, attore italiano “di ritorno” del “buy now pay later”, nata in Australia, dove la forma di rateazione dei pagamenti era già un fenomeno di grande successo, ed esportata in Italia sulla convinzione che il nostro mercato sarebbe stato ideale per questa nuova soluzione.

La pandemia ha accelerato la spinta verso le soluzioni di pagamento per l'online e anche i merchant hanno spinto sull'ecommerce: l'analisi di cosa può funzionare in un mercato come quello italiano, unito all'adattamento alle specifiche esigenze ha permesso di trasformare Scalapay in unicorno proprio alla fine del 2021.

Ma anche una realtà più giovane come Smace, che punta all'offerta di “smart working as a service”, di un ufficio diffuso sulla base delle esigenze delle singole aziende può sfruttare la scia della fine dell'emergenza per favorire soluzioni ideali di lavoro per i dipendenti e per le aziende, con un servizio che anche in questo caso si evolve ascoltando il mercato.

«C'è da costruire una cultura vera sulle start up e sul valore che creano – sostiene Marco Gay, Ceo di Digital Magics -: l'open innovation è un percorso di successo reciproco che favorisce il confronto con il mercato e la centralità del cliente nel servizio. Anche perché oggi per una start up innovativa la dimensione della scalabilità internazionale è fondamentale».