Fare Start-up in Asia? Scopriamolo con l’ottica dei founder Italiani!

Con il motto “love where you live” Cove offre la possibilità di ottenere un accomodation (stanza o appartamento) senza essere vincolati da contratti pluriennali e senza dover acquistare l’arredamento. Con un team di 70 persone, Cove opera a Singapore, gestendo sia appartamenti di varie dimensioni che intere palazzine dedicate al co-living, e in Indonesia, dove invece vengono prese in carico intere strutture condominiali che vengono poi adattate al concetto di design e spazio del brand Cove, per un totale di oltre mille stanze.

La sfida nel Sud-Est asiatico per Luca é doppia: oltre all’avventura come founder, si trova a fare business per la prima volta con culture asiatiche, capisce subito le differenze e si adatta ogni giorno cercando di vedere sempre il lato positivo dell’essere “straniero” in Asia. La scelta degli investitori è metodica, quasi sempre legati all’Industria immobiliare: primo round chiuso nel 2019, con vari fondi VC, sia locali che europei; mentre il secondo round (Series A) nel Dicembre 2020 in partnership tra Eurazeo (il più grosso fondo Private equity europeo) e Keppel Land, developer prensente in SEA che darà a Cove la possibilità di espandere la sua presenza in SEA.

Gabriele, Fabio, Andrea e Luca sono alcuni tra le centinaia di Italiani che fanno startup in SEA, sono entusiasti delle sfide che i mercati riserveranno loro e sono sicuri che il sistema startup in questa parte del mondo aiuti ed agevoli imprenditori coraggiosi e volenterosi. Quindi Go East! Per lanciare la tua startup, troverai un ecosistema pronto a sostenere la tua idea, sempre che sia sufficientemente competitiva per gli standard di una regione che non sembra mai voler rallentare.

* Head of Singapore and Southeast Asia di Marcolin