Fare tappa in un wine resort

Strutture a cinque stelle, resort di lusso, palazzi del ‘600 ma anche agriturismi con camere in affitto. Alloggiare tra i filari è un piacere per gli occhi prima che per il palato e le offerte di hospitality per gli amanti del genere (sempre più numerosi fra l'altro) sono veramente molte da un capo all'altro della Penisola, dall'Alto Adige alla Sicilia passando per destinazioni “imperdibili” per gli amanti del vino come la Franciacorta, il Chianti o le Langhe. Ecco una passeggiata virtuale per immergersi nella magia dei vigneti, fra luoghi dove andare in ogni stagione, abbinando benessere, buona cucina e scoperta dei territori.

In Alto Adige fra masi e viti millenarie

La Strada del Vino che corre nei pressi di Bolzano costeggiando il lago di Caldaro è una delle mete predilette per gli amanti della gastronomia sudtirolesi. Lo Schloss Hotel Korb di Appiano è una location per vivere questo territorio immersi fra i filari: 49 camere ricavate fra le mura di un antico castello, una piscina a sfioro con vista panoramica sulla Valle dell'Adige e le Dolomiti, un ristorante che collabora con Slow Food e (immancabile) la possibilità di passeggiare con l'enologo tra i vitigni.

Schloss Hotel Korb di Appiano

Risalendo la valle Isarco, si arriva a Kranebitt, sulle colline di Bressanone. Qui un vecchio maso è stato trasformato in una struttura ricettiva avanguardistica, l'Haller Suites Restaurant, con affaccio sulla vigna dove poter degustare le etichette di casa, Kerner e Müller Thurgau in testa.

Haller Suites Restaurant

Si trova invece poco lontano da Merano, a Marlengo, lo chalet della tenuta vinicola Eichenstein del Romantik Hotel Oberwirt. Costruito in legno e pietra nel cuore di 4 ettari di vigneti, ospita i più fortunati in una suite di 200 metri quadri con sauna a infrarossi. Un altro wine resort altoatesino della catena Romantik Hotel è Turm, a Fiè allo Sciliar, che propone due suite di design realizzate negli spazi del Maso Grottner, fra vitigni con 800 anni di storia.

Tenuta vinicola Eichenstein del Romantik Hotel Oberwirt

Resort di lusso fra Collio Goriziano e Franciacorta

Capriva del Friuli è il comune che accoglie il Castello di Spessa, relais di lusso circondato dalle vigne della tenuta a cui dà il nome e le cui origini risalgono al 1200.