Moda: Farfetch rileva il gruppo italiano Ngg (Off-White) per 675 milioni

L’acquisizione conferma la volontà di Farfetch di fare un passo nel mondo dei marchi , rilevando una realtà esperta nel design, nella produzione e nello sviluppo di etichette emergenti, e, nello specifico, del segmento streetwear. Un segmento verso il quale la società aveva già mostrato attivamente il proprio interesse: l’anno scorso, infatti, Farfetch ha investito nella piattaforma di reselling Stadium Goods.

«L’acquisizione di Ngg aggiunge una dimensione creativa e industriale alle nostre capacità che, in sinergia con le nostre 650 boutique, ci dà la possibilità di promuovere sia marchi nuovi sia etichette già esistenti nell’industria del lusso, per costruire i marchi del futuro», ha commentato José Neves, ceo di Farfetch. I tre pilastri di questi «brand of the future», come vengono chiamati da Neves - quasi a richiamare il progetto “store of the future” che Farfetch ha lanciato nel 2017 immaginando un sistema di integrazione totale delle boutique della piattaforma - sono: «un tipo di creatività in grado di avere successo nei canali digitali; una pianificazione del design e della manifattura; l’integrazione tra la distribuzione B2c online e quella wholesale fisica di fascia alta» ha detto Neves.

La mossa è stata studiata per contribuire a rafforzare Farfetch sul piano finanziario: i conti del trimestre concluso il 30 giugno, presentati ieri, mostrano un incremento dei ricavi - da 147 milioni del 2018 ai 209 milioni del 2019, +43% - ma evidenziano perdite in aumento (da 17 a 89 milioni di dollari) e redditività ancora a segno meno, con l’adjusted Ebitda a quota -37 milioni, contro i -25 milioni dello stesso trimestre dell’anno precedente.

Sono arrivate reazioni positive anche dai fondatori dei singoli brand che orbitano nel gruppo milanese: «Un’esperienza incredibile e tanta gratitudine», ha commentato sui social Marcelo Burlon, fondatore e direttore creativo di County of Milan.

L’operazione è stata seguita, sul piano legale, dagli studi Gatti Pavesi Bianchi per NGG e da Latham Watkins per Farfetch. Ngg ha scelto come advisor finanziario CC e Soci, mentre Farfetch non si è avvalsa di un advisor finanziario.