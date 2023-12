Farfetch rilevato dal gruppo coreano Coupang. Salta l’accordo per Ynap con Richemont

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il gigante dell’ecommerce Farfetch, fondato nel 2007 da José Neves come aggregatore virtuale di boutique fisiche con sede in tutto il mondo, ha firmato un accordo con il gruppo coreano Coupang che pagherà mezzo miliardo di dollari sotto forma di finanziamento d’emergenza rilevando il business e gli asset di Farfetch holdings, che comprendono Ngg-New guards group (Off-white c/o Virgil Abloh, Marcelo Burlon county of Milan, Palm Angels, Heron Preston, Alanui, Opening ceremony ), Farfetch platform solutions e la catena di negozi fisici britannici Browns.

Conseguenza diretta di questo accordo - che per il gruppo londinese è un deal letteralmente salvavita - dovrebbe essere l'annullamento dell’acquisizione della quota di maggioranza del gruppo Ynap-Yoox Net-a-porter dal conglomerato svizzero Richemont, annunciata la scorsa estate e da allora rimasta “in bilico” viste le condizioni economiche di Farfetch (che ha sfiorato l’amministrazione controllata).

«Farfetch è un punto di riferimento nel panorama del lusso e ha avuto la forza di dimostrare che il lusso online è il futuro del luxury retail», ha dichiarato Bom Kim, fondatore e ceo di Coupang. «Farfetch si dedicherà nuovamente a fornire elevati livelli di esperienze per i marchi più esclusivi del mondo, perseguendo al contempo una crescita costante e ponderata come azienda privata. Vediamo anche enormi opportunità di ridefinire l’esperienza del cliente per i clienti del lusso di tutto il mondo», ha detto l’imprenditore.

I rumor precedenti alla notizia di oggi avevano parlato di José Neves impegnato nella ricerca di un “cavaliere bianco” che potesse salvare la sua creatura imprenditoriale, quotata dal settembre 2018 al Nyse ma che dalla quotazione ha perso più del 90% del proprio valore e ha raggiunto una capitalizzazione di 226,7 milioni di dollari. Oggi la conferma con la nota di Coupang, società anch’essa quotata a New York e attiva nel food delivert, nel video streaming e nei pagamenti digitali.